Nicht nur vier Kalk- und Zementwerke, sondern mehr als 100 Geschäfte befanden sich einst an der Lienener Straße und könnten erzählen von Saalschlachten, Kohlenhändlern, Wahrsagerinnen, Rotlicht-Milieu, Bäckern, Rossschlachtern, Dreirädern, illegalen Schnapsbrennereien, Aufbrüchen und allmählichem Niedergang.

Was ist davon noch bekannt? Die evangelische Kirchengemeinde lädt, in Zusammenarbeit mit dem Verein Familienforschung Tecklenburger Land, zu drei Gesprächsabenden ein. Am Montag, 8. Juli, geht es um den Abschnitt Unterführung bis Dyckerhoff, am Dienstag, 9. Juli, um die Strecke Dyckerhoff bis TWE-Übergang und am Mittwoch, 10. Juli, um die Reststrecke bis Iburger Straße. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in der Hohner Kirche.