„Es war doch gerade erst August.“ So mancher Gast rieb sich am Donnerstagabend verwundert die Augen, dass unter der Platane auf dem Rathausplatz schon wieder Livemusik gespielt wird. „Aber es wird auch Zeit, dass es endlich wieder losgeht“, kam recht schnell hinterher.

Mit den Gruppen „Rhino TAP“ und „Insanity Moments“ begann am Donnerstag die fünfte Saison der beliebten Reihe „Rock am Rathaus“, organisiert vom Verein „Offensive Lengerich“, der sich aktiv für eine lebens- und liebenswerte Stadt einsetzt.

Vor rund 800 Gästen präsentierten Christian und Felix von „Rhino TAP“ eigene und Cover-Songs, bei denen die Zuhörenden immer wieder mitgesungen haben. Im Repertoire des Duos waren Songs wie „Free Falling“ oder „Creep“ von Radiohead . „Es macht einfach unglaublich Spaß, hier unter dem Baum vor der Kulisse zu spielen“, freute sich Felix Kley. Seine röhrige Stimme in Kombination mit dem versierten Gitarrenspiel von Christian Struffert sorgte für einen gelungenen Auftakt der Livemusik-Reihe.

Dazu trug auch die Gruppe „Insanity Moments“ aus Ibbenbüren bei, die sonst eher Hardrock spielt und am Donnerstag auf ein akustisches Gewand setzte. Zwar kamen die „Growling-Stellen“ von Sänger Jan nicht bei jedem Gast gut an, insgesamt stellten die Gäste der Gruppe dennoch ein gutes Zeugnis aus. „Es heißt halt Rock am Rathaus, da passt die Musik doch gut hin“, befand die 23-jährige Marie aus Osnabrück.

„Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden, die für einen gelungenen Auftakt gesorgt haben“, lobte Arbeitskreisleiter Jendrik Peters das Engagement der Helferinnen und Helfer. „Bei Rock am Rathaus haben viele Menschen ihre Hände im Spiel, ob beim Auf- und Abbau oder in der Organisation und Vernetzung im Hintergrund.“ Ein Dank gehe auch an Hartmut Grünagel, der den ersten Abend wohlwollend unterstützt hat.

Am nächsten Donnerstag ist der Blues-Musiker Michael van Merwyk aus Rheda-Wiedenbrück zu Gast, der bereits 2017 unter dem Baum gespielt und in Lengerich und darüber hinaus einige Fans hat.