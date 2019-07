Zum Ende des Jahres 2020 wird Martin Schnitzler die Leitung der Stadtwerke Lengerich (SWL) niederlegen. Das hat der 60-Jährige am Freitag in einem Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten bestätigt. Am 1. Februar 1995 hatte er die Geschäftsführung des Unternehmens übernommen.

25 Jahre entspräche in etwa einer Generation und „das ist genug“ nach Einschätzung von Martin Schnitzler. Mit Blick auf die Herausforderungen in den nächsten Jahren – als Beispiele nennt er die in Vorbereitung befindliche Kooperation mit vier Stadtwerken, die Umstellung der Versorgung von L- auf H-Gas (mit höherem Methangehalt und Brennwert), eigenes SWL-Glasfasernetz – sieht er es als erforderlich an, die Geschäftsführung in jüngere Hände zu geben.

Ein wesentliches Anliegen ist dem Geschäftsführer – das betont er im Gespräch mehrfach – den Mitarbeitern der Stadtwerke sowie der Tochterunternehmen die Gewissheit sicherer und zukunftsfähiger Arbeitsplätze zu geben. Deshalb auch sein Bestreben nach einem planvollen Übergang.

In den knapp 25 Jahren, in denen Martin Schnitzler die Geschäfte führt, haben die Stadtwerke ein stetes Wachstum hingelegt. Aus 25 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von rund 15 Millionen Euro sind 170 Beschäftigte geworden, die für einen Umsatz von etwa 100 Millionen Euro sorgen. In seine Ära fallen die Übernahme der Stromnetze in Lengerich, Ladbergen, Lienen, Saerbeck und Tecklenburg, der fortgesetzte Ausbau des Versorgungsnetzes für Strom und Erdgas, die Gründung der Bäder und Wasser GmbH (BWG) sowie der aktuell laufende Ausbau des Breitbandnetzes in der Fläche durch die SWL-Tochter Teutel.

Nach seinem Ausscheiden möchte Martin Schnitzler „meine Erfahrung, mein Know-how jedem, der es haben will, zur Verfügung stellen“. Dabei denkt er beispielsweise an Kommunen, Kreise und das Land, aber auch an das Gebiet Wirtschaftsförderung. Schließlich habe er jahrzehntelange Erfahrung im Arbeitsfeld zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Die Entscheidung des 60-Jährigen ist im Aufsichtsrat bedauert worden, berichtet Wilhelm Möhrke. Der Lengericher Bürgermeister und Vorsitzende des SWL-Aufsichtsgremiums spricht „von der schwierigsten und kompliziertesten Personalentscheidung in den vergangenen vier Jahren“. Einen Nachfolger zu finden, sei eine Herausforderung gewesen. Mit Ralf Becker haben Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung „den geeigneten und kompetenten“ neuen Chef gefunden, so Wilhelm Möhrke. Der Geschäftsführer der Stadtwerke Rheine wird zum 1. Januar 2020 zu den SWL wechseln.