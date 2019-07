Viel Spaß, aber kaum Zuschauer

Der TV hatte aus Anlass seines 140-jährigen Bestehens diesen Wettkampf aus der Taufe gehoben. Die Älteren werden sich noch erinnern: Einst gehörte die Sendung „Spiel ohne Grenzen“ zu den Klassikern der deutschen Fernsehunterhaltung. Nationale Städtevergleiche am Samstagnachmittag unter der Spielleitung von Camillo Felgen und die europäischen Wettkämpfe mit Frank Elstner waren regelrechte Straßenfeger.

Spiel ohne Grenzen beim TVL 1/10 In zahlreichen Disziplinen mussten sich die Mannschaften messen Foto: Gernot Gierschner

Am Samstag versuchte nun der TVL einen Neustart. 40 Teilnehmer in vier Teams hatten sich für die Premiere angemeldet. Die Organisatoren Christian Mathews und Frank Neumann präsentierten, unterstützt von vielen Helfern aus dem Verein – eine bunte Mischung aus 14 Spielen, bei denen es auf Kraft, Ausdauer, Geschicklichkeit und Teamwork ankam. Natürlich kam dabei viel Wasser zum Einsatz und erschwerende Handicaps wurden eingebaut. Nur auf die beim Original immer präsente Schmierseife wurde dabei verzichtet.

Gastgeber TVL war mit einem „Allstar-Team“ genauso am Start wie die LWL-Klinik, die „Volle Packung“ der Firma W&H und die „Ringeler Partycrew“.

Zum Auftakt gab es „Partytime“: Ein Gummiring musste mit Hilfe einer Papiertröte durch die Mannschaft gereicht werden, viel witziger, als die Beschreibung es vermuten lässt.

Einziges Manko der Veranstaltung: die geringe Zuschauerzahl. Veranstalter und Teilnehmer hätten ein größeres Interesse verdient gehabt. So kamen nur wenige Zuschauer in den Genuss, den Mannschaften beim Wasserballon oder Paar-Volleyball zuzuschauen. Deshalb gab es lediglich Anfeuerungsrufe und Kommentare der eigenen Mitspieler. Schade, war es doch sehenswert, wie gestandene Männer und Frauen versuchten, Wasser in einen Luftballon zu bekommen, um diesen dann über eine Distanz ins Ziel zu bringen. Zu einer besonderen Gaudi entwickelte sich die „menschliche Regenrinne“, bei der kaum ein Teilnehmer trocken blieb. Das abschließende Sackhüpfen mit vier Personen in einem Bigpack verlangte den Teilnehmern noch einmal alles an Kondition und Koordination ab. Danach stand die Mannschaft des Gastgebers, die „TVL Allstars“, mit 40 Punkten als Sieger fest. Es folgten die „Ringeler Partycrew“ vom Schützenverein Ringel (37 Punkte), das W&H-Team „Volle Packung“ (31) und die LWL-Mannschaft (27).

Alle Teilnehmer hatten großen Spaß und hoffen, dass dieses Event ein fester Bestandteil im Lengericher Veranstaltungskalender wird.