Warm machen auf den Steppern, dann im Hocksitz an einen Baumstamm lehnen. An Ideen, wie die Bein- und Hüftmuskeln vor der Benutzung der Geräte im Generationenpark aufgelockert und einsatzbereit gemacht werden können, mangelt es nicht. Bleibt die Frage, wie die Oberkörper-Muskulatur auf die anstehenden Übungen vorbereitet wird.

„Liegestütz“ lautet ein Vorschlag aus der Gruppe. Im Prinzip gut, aber ob Senioren damit klarkommen? „Vielleicht mit den Händen auf einer Bank?“ Auch das könnte noch zu ambitioniert sein, wie sich in der Diskussion herausstellt. Die Schülergruppe des Hannah-Arendt-Gymnasiums gibt sich Mühe bei ihrem Projekt. Aber, auch das wird deutlich, wie mobil oder in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt Senioren sind, da fehlt es an praktischer Erfahrung.

„Wir sind eine Welt“ lautet das Motto der Projekttage, die am Montag begonnen haben. In der Gempt-Halle ist eine weitere Gruppe gleich mit Senioren aktiv geworden. Bälle und Hula Hoop Reifen kommen zur Anwendung. Acht Bewohner des Seniorenzentrums Gempt sind gekommen, zwei davon älter als 100 Jahre.

Viele Übungen müssen im Sitzen durchführbar sein. Diese Erkenntnis reift schnell bei den Schülern. Sitzgymnastik scheint da das probate Mittel zu sein – und die macht den Senioren sichtlich Spaß.

Es ist nur ein kleiner Ausschnitt von fast 30 Projekten, die in gemischten Schülergruppen bis Mittwoch durchgeführt werden. Ein Höhepunkt ist sicherlich der Start eines Wetterballons heute um 10 Uhr auf der Wiese neben dem Biotop des HAG an der Bahnhofstraße.

Am Mittwoch werden die Ergebnisse der vielen Gruppen im Rahmen eines Schulfestes vorgestellt. Dazu sind auch interessierte Gäste eingeladen. Neben den Vorführungen gibt es Kaffee und Kuchen. Zudem findet eine Typisierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspenderdatei im HAG statt.