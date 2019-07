Kurzer Clip beschert den Sieg

Die Schule in der Widum ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung in Trägerschaft des Evangelischen Kirchenkreises Tecklenburg in Lengerich. Die circa 150 Schülerinnen und Schüler kommen aus dem Einzugsbereich der Gemeinden Greven, Ladbergen, Lengerich, Lienen, Lotte, Saerbeck und Tecklenburg. Die Leitung der Schule hat Rektorin Hilke von Osten.