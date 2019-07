Doch manchmal sind die Kita-Teams nicht in der Lage, Hilfestellung zu bieten, räumt die Leiterin der AWO-Kindervilla ein.

Deshalb setzen die Familienzentren der Arbeiterwohlfahrt in Lengerich auf die Kooperation mit Partner. Neu dazugestoßen ist jetzt die Beratungsstelle ELF (Ehe, Leben, Familien) des Bistums Münster. „Nicht immer sind es Probleme mit den Kindern, manchmal steckt auch die Partnerschaft in einer Krise“, weiß Marion Klinkenbusch-Gierlich. Die ELF-Mitarbeiterin ist froh, in der Kindervilla Erstkontakte zu den Ratsuchenden knüpfen zu können.

„Für die Eltern ist das eine vertraute Umgebung, sie kennen das Team und vertrauen darauf, dass wir ihnen helfen“, beschreibt Katrin Keller , warum dieser Ansatz gewählt worden ist. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sei es wichtig zu wissen, welche Hilfsangebote in Anspruch genommen werden können.

„Wenn ich im Gespräch heraushöre, dass sich das Kind nicht an Regeln hält, ist die Erziehungsberatung der richtige Gesprächspartner“, nennt Marion Jansen ein Beispiel für die Zusammenarbeit. Darf die Mutter zu Hause nichts entscheiden und leidet darunter, kommt die ELF-Beratungsstelle ins Spiel.

Ein Elterncafé im Familienzentrum erleichtert das Knüpfen von Kontakten zwischen Beratungsexperten und Eltern. „Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist das A und O“, sagt Marion Klinkenbusch-Gierlich. Sowohl mit den Eltern, wie auch mit den Kita-Teams. „Für uns ist es ein gutes Gefühl, Fachleute in der Hinterhand zu haben“, freuen sich auch Marion Jansen und Katrin Keller über die Zusammenarbeit.