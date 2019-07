Navi für Weg in den Beruf

Kommt das Gespräch aufs Thema Freiwilliges Soziales Jahr, gerät Gisela Marstatt-Stienecker ins Schwärmen: „Das ist für uns ein wunderbares Engagement und eine Hilfe im Unterricht. Die bringen jugendliche Frische in die Schule.“ Seit drei Jahren, so die Rektorin, sind FSJler in der Grundschule Hohne im Einsatz.

Seit zwei Jahren setzt auch das Jugendzentrum auf diese jungen Menschen. „Wir sind sehr zufrieden“, stellt Thomas Brümmer fest. Der Wechsel von den Europäischen Freiwilligen auf die FSJler habe den handfesten Vorteil, dass es keine sprachlichen Hürden zu überwinden gilt.

Trotz so viel Lob bleibt die Frage, warum sich junge Menschen für so eine Aufgabe melden, die mit viel Arbeit verbunden, aber schlecht bezahlt ist? 175 Euro erhält Jannik Welp , der im JZ mitarbeitet, ausgezahlt. „Ein Taschengeld“, stellt er mit einem Lächeln fest. Das Finanzielle, so viel ist klar, kann nicht den Ausschlag für ein Freiwilliges Soziales Jahr geben.

„Ich war unschlüssig, ob ich nach dem Abitur eine Ausbildung oder ein Studium anfangen sollte“, beschreibt Lukas Brörmann seine Unsicherheit bei der Wahl des nächsten Schrittes. Erfahrung und Orientierung hat er sich vom FSJ versprochen – und ist nicht enttäuscht worden: „Jetzt steht fest, dass ich soziale Arbeit studieren werde.“

Für Inga Donnermeyer war eigentlich klar, dass sie ein BWL-Studium aufnehmen wird. „Ganz sicher war ich mir aber nicht“, räumt sie ein. Also entschließt sie sich, ein FSJ einzulegen. An der Grundschule Hohne hat sie entdeckt, „wie schön es ist mit Kindern zu arbeiten. Ich bereue diesen Schritt nicht“. Klarheit hat sie auch, wie es nach dem freiwilligen Jahr weitergeht: BWL ist passé, ich werde soziale Arbeit auf Grundschul-Lehramt studieren.“

sozialer Bereich, Sport, Denkmalpflege, Politik und Kultur Das FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) ist ein Freiwilligendienst in sozialen Bereichen. Er wird in Deutschland für Jugendliche und junge Erwachsene angeboten, die die Vollzeitschulpflicht bereits erfüllt und noch nicht das 27. Lebensjahr vollendet haben. Die Rahmenbedingungen für das FSJ sind im Jugendfreiwilligendienstegesetz (kurz: FSJ-Gesetz) niedergelegt. Das FSJ an sich ist auf Länderebene geregelt.Das Freiwillige Soziale Jahr ist seit dem 1. Juni 2008 zusammen mit dem Freiwilligen Ökologischen Jahr im Jugendfreiwilligendienstgesetz (JFDG) geregelt. Die Freiwilligen sind in ihrer rechtlichen Stellung Auszubildenden vergleichbar. Durch das neue Bundesfreiwilligendienstgesetz wurde an der Institution FSJ nichts verändert.Ein Freiwilligendienst im FSJ ist kein Arbeitsverhältnis. Dennoch hat der Freiwillige eine ähnliche Rechtsstellung wie ein Auszubildender. Arbeitsrechtliche Vorschriften, insbesondere die ein Ausbildungsverhältnis betreffenden, kommen somit ergänzend hinsichtlich der Ausgestaltung des FSJ zur Anwendung.Das FSJ geht auf Ideen der evangelischen und katholischen Kirchen zurück. Der Leiter der Diakonissenanstalt Neuendettelsau appellierte 1954 an die weibliche katholische Jugend, ein Freiwilliges Diakonisches Jahr zu absolvieren. Die jungen Frauen ab 18 Jahre sollten freiwillig für ein Taschengeld und gegen Verpflegung einen Dienst in der Kranken- und Altenpflege leisten, ohne Diakonissen zu werden. Ab 1961 gab es bundesweit das katholische „Jahr für die Kirche“. 1962 wurde von evangelischer Seite der Philadelphische Dienst ins Leben gerufen. Abiturientinnen sollten so vor ihrem Studium mit einem Freiwilligen Sozialen Jahr die Möglichkeit zur persönlichen und beruflichen Orientierung erhalten. Das war seinerzeit ein unbekannter Ansatz. Der Piladelphische Dienst wurde zum Vorläufer des ein Jahr später bundesweit gesetzlich festgeschriebenen Freiwilligen Sozialen Jahres.Die finanzielle Vergütung wird oft als Taschengeld bezeichnet. Zu diesem Verdienst kommen die Verpflegung, Unterkunft und eine Fahrtkostenerstattung hinzu. Die Höhe des Taschengeldes ist von Träger zu Träger unterschiedlich. Falls eine Unterkunft und die Verpflegung nicht gestellt werden, wird beides finanziell vergütet.Die Einsatzbereiche liegen sämtlich im sozial-karitativen oder gemeinnützigen Bereich. Ein FSJ kann man seit einigen Jahren auch in den Bereichen , Sport, Denkmalpflege, Politik und Kultur absolvieren. ...

„Wenn die Schule vorbei ist, will man ja nicht unbedingt wieder lernen müssen“, beschreibt Jana Haverkamp ihre Motivation, ein FSJ einzulegen. Für die Grundschule Intrup hat sie sich entschieden „wegen der vielen Kulturen“. Dass dabei auch mal Sprachbarrieren überwunden werden müssen, empfindet sie nicht als belastend. „Dann wird mit Händen und Füßen gesprochen“, lacht sie.

Vor einem Jahr hat Jannik Welp zwischen Informatik und sozialer Arbeit als Studienfach geschwankt. Wie es in drei Wochen, wenn sein FSJ endet, weitergeht, weiß er genau: „Es wird soziale Arbeit.“ In diesem Beschluss hat ihn die Arbeit im Jugendzentrum bestärkt. „Die Mitarbeit im Jugendbeirat hat mich gereizt“, gibt er unumwunden zu. Zusammenarbeit mit der Verwaltung und der eine oder andere Blick hinter die Kulissen – seine Erwartungen sind erfüllt worden.

Bleibt die Frage, ob 175 Euro ein angemessenes Taschengeld sind? „Netto bleiben bei mir zwölf Euro übrig“, hat Jannik Welp mal nachgerechnet. Er sagt es mit einem Lächeln. Die Botschaft: Erfahrungen sind wichtiger als Bares. „Mehr Geld würde eine FSJ-Stelle attraktiver machen“, ist Lukas Brörmann überzeugt. Der eine oder die andere würde sich dann vielleicht eher für diesen Schritt entscheiden.

„Wir arbeiten viel, mehr Geld wäre eine Anerkennung für das, was man leistet“, findet auch Jana Haverkamp. Doch dann gibt es immer wieder die „Tage, an denen man lieber Urlaub hätte. Doch dann kommt man zur Schule, sieht die Freude der Kinder, wenn man kommt – die geben viel zurück, das ist ein schönes Gefühlt“, beschreibt Inga Donnermeyer, was wichtiger als Geld ist.

Hätten Gisela Marstatt-Stienecker und Thomas Brümmer ein FSJ gemacht, wenn sie die Gelegenheit gehabt hätten? „Ich habe sechs Jahre als Fotograf gearbeitet, habe den Beruf gelernt und dann gemerkt, das ist es nicht“, beschreibt der JZ-Leiter seinen Berufsweg.

„Etwas sportliches und etwas kreatives“, schwebte der Rektorin vor. Sie studierte Lehramt für die Sekundarstufe I. „Als ich ein Praktikum an einer Grundschule gemacht habe, war mir klar, das ist es“, blickt die Pädagogin zurück.