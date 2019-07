Wie der Bandname in Anlehnung an das aktuelle Metallica-Album „Hardwired To Self-Destruct“ schon vermuten lässt, widmen sich Stefan und Thomas mit „Hardwired To Self-Unplug“ in erster Linie dem Thema „ Metallica “, schreiben die Veranstalter. Alles, was Metallica ausmacht, alles was ins „Best of“ der Metal-Legende gehört und darüber hinaus auch noch die Songs, die Metallica selber einst zu Ehren ihrer eigenen Einflüsse und Vorbilder gecovert haben, wird bei „Htsu“ im Unplugged-Gewand geboten.

Zuvor hatten die beiden Musiker über 18 Jahre lang in der unbestritten erfolgreichsten Metallica-Tribute-Band diesseits des Atlantiks („Nutellica“) bei weit über 350 Auftritten in ganz Europa Erfahrungen gesammelt, schreibt die Offensive. Stefan hat als Stimmdouble von Metallica-Frontmann James Hetfield maßgeblich das Profil der Band geprägt.

Als Anfang des Jahres 2015 ein Schlussstrich gezogen wurde und die Band sich auflöste, widmeten sich Stefan (Vocals, Gitarre) und Thomas (Gitarre, Bass, Backing-Vocals.) ihrem Unplugged-Projekt. Das macht sich nun auf den Weg, allen Metallica-Fans und auch denen, die es vielleicht noch werden möchten, ein Metallica-Erlebnis der besonderen Art zu bieten.

Im Repertoire finden sich neben den zu vermutenden „unpluggedtauglichen“ Stücken auch mit Vorliebe solche Songs, von denen man nicht unbedingt erwartet, dass sie ohne laute und verzerrte Gitarren auskommen können. Unterstützt wird der Abend am Donnerstag vom Turnverein Hohne. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, teilt die Offensive mit.