Seit einer Woche ist die Bogenstraße komplett für den Verkehr gesperrt. Anlass ist die Sanierung der Mischwasserkanalisation. Die Arbeiten sollen am Freitag abgeschlossen werden. In Absprache mit dem Kreis – er ist Baulastträger der Straße – ist eine Umleitung ausgeschildert worden. Aus Richtung Innenstadt über die Ladberger Straße, den Südring, die Warendorfer Straße und dann über die Lienener Straße wieder zurück in Richtung Innenstadt.

An diese Empfehlung haben sich an den ersten beiden Tagen wohl nur Auswärtige gehalten. Die Anlieger von Rahestraße, Berliner Straße, Wiesenstraße und Schultebeyringstraße dürfen so viele Fahrzeuge vor ihren Häusern und Wohnungen gesehen haben wie noch nie. Pkw, Lastwagen und Omnibusse – alle, die ortskundig sind, scheinen sich durch die Siedlungsstraße bewegt zu haben.

Was beispielsweise an der Einmündung der Wiesenstraße in die Ringeler Straße dazu führte, dass sich die Fahrzeuge über mehr als 100 Meter zurückstauten. Von einem Verkehrschaos zu sprechen, ist nicht übertrieben. An entsprechenden Rückmeldungen der betroffenen Anwohner in der Stadtverwaltung hat es nicht gefehlt. Das wird auf Nachfrage der WN bestätigt.

Seit Montag ist es deutlich ruhiger geworden. Allerdings werden die Siedlungsstraßen immer noch als Abkürzung genutzt. Doch seit dem Beginn der Sommerferien hat sich die Zahl der Fahrzeuge dort deutlich reduziert.

Ab Samstag soll die Bogenstraße wieder passierbar sein. Zweispurig, allerdings mit verengten Fahrbahnen, die an der Baustelle vorbeiführen. Also so, wie vor Beginn der Komplettsperrung.

Eine solche wird es ab 7. August wieder geben. Dann soll die Fahrbahn der Bogenstraße erneuert werden. bis zum 30. August soll das dauern. Am 28. August fangen die Schulen wieder an, so dass es für drei Tage wieder ein Verkehrschaos in den Siedlungsstraßen geben könnte.

Wesentlich entspannter geht es an der zweiten Straßenbaustelle in der Stadt zu, bei der der Kreis die Regie führt: Am Feldweg.

Die dritte große Straßenbaumaßnahme in der Stadt ist die Sanierung der Straße Im Hook. Dafür ist die Stadt zuständig. Dort hat es eine böse Überraschung geben: Rund 2700 Kubikmeter Erdaushub haben sich – trotz vorheriger Bodenproben – als belastet herausgestellt. Die Folge: Die Entsorgung dieses Erdreichs wird teurer (WN berichteten). Wie geplant, werden die Arbeiten Im Hook voraussichtlich Ende November abgeschlossen sein. „Zurzeit liegen wir im Zeitplan“, heißt es aus der Verwaltung.