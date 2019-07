Steinbruch-Ranger werden die Gruppe führen und Wissenswertes zur Entstehung der geologischen Schichten vortragen. Es besteht die Möglichkeit, Fossilien zu sammeln. Kinder können aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung von Erwachsenen teilnehmen. Festes Schuhwerk ist Pflicht. Darauf weist die Ig Teuto hin.

Jüngere Kinder sollten ihre Fahrradhelme mitbringen. Für die größeren Teilnehmer werden Helme ausgeliehen. Wer Fossilien sammeln möchte, sollte einen Hammer und einen Rucksack mitbringen. Auf die Teilnehmer wartet eine zirka vierstündige Wanderung in mittelschwerem Gelände. Die Gäste werden gebeten, genügend Verpflegung – besonders Getränke – mitzunehmen.

Start zur Exkursion ist am Samstag um 14 Uhr auf dem Wanderparkplatz an der Lienener Straße zwischen Dyckerhoffgelände Hohner Kirche. Weitere Exkursionen finden jeweils am dritten Samstag im Monat bis einschließlich September zur gleichen Uhrzeit statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nur erforderlich, wenn größere Gruppen gemeinsam teilnehmen.