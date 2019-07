Der Überraschungs-Gratulant

Dass er seine erste Kaplan-Stelle dort antritt, wo er zuvor als Diakon gearbeitet hat, freut Ernst Willenbrink . In der katholischen Kirchengemeinde Seliger Niels Stensen hat sich der 51-Jährige eingelebt in den eineinhalb Jahren, bevor er Pfingsten zum Priester geweiht wurde. Da hatte er schon eine ungewöhnliche Idee in die Tat umgesetzt.

Wer 18 Jahre alt wird, sollte sich nicht wundern, wenn es an der Haustür klingelt und Ernst Willenbrink davor steht. „Ich gratuliere, überreiche einen Kino-Gutschein als Geschenk und freue mich, wenn es zu einem Gespräch kommt“, beschreibt er seine Vorgehensweise. „Wir wollen den jungen Erwachsenen nur vermitteln, dass wir sie im Blick haben“, erläutert er die Intention dieser Aktion.

Knapp 100 Mal hat er in den vergangenen zwölf Monaten an Haustüren geklingelt, einen Kino-Gutschein in der Hand. „Die Geburtstagskinder sind in der Regel überrascht, wenn sie die Tür öffnen“, erzählt er im Gespräch mit den WN . Wobei das Erstaunen bei den Eltern meistens noch größer sei.

Ob jemand von den Geburtstagskindern in der Kirchengemeinde aktiv ist, „spielt überhaupt keine Rolle“. Es seien eh nur wenige. „Die meisten freuen sich, dass wir sie im Blick haben und fühlen sich wertgeschätzt“, gibt er seine Eindrücke wieder. Die Überraschung gelinge immer wieder, „weil ich mich nicht anmelde, sondern einfach hinfahre“. Schließlich soll es im Idealfall ein spontanes, lockeres Gespräch geben. Würde sich Ernst Willenbrink anmelden, hätte er die Befürchtung, „dass es eine steife Angelegenheit wird“.

Natürlich werde er mit der Frage konfrontiert, warum er zum Gratulieren komme. Gerade von denjenigen, die mit Kirche eigentlich nichts am Hut haben. Womit meistens der Einstieg in ein Gespräch geschafft sei. „Ich will Ansprechpartner sein“, sagt der 51-Jährige. Ob jemand später davon Gebrauch mache, liege nicht in seiner Entscheidung. „Aber das Angebot steht.“

Kaplan Ein Kaplan ist in der katholischen Kirche ein geweihter Priester, der keine Alleinverantwortung für eine Pfarrgemeinde trägt. Üblicherweise dauert die Zeit als Kaplan acht Jahre, in der der Betreffende in mindestens zwei Pfarreien eingesetzt wird. Dass ein Kaplan in der Gemeinde eingesetzt wird, in der er zuvor als Diakon tätig war, ist nicht die Regel. Aufgrund des Priestermangels und seiner Erfahrung könnte sich Ernst Willenbrink vorstellen, dass seine Zeit als Kaplan verkürzt wird, vermutlich in der zweiten Vierjahresphase. ...

Gelegentlich gibt es Rückmeldungen von den Besuchten. „Wenn sich dann noch jemand engagiert, beispielsweise bei Ferienfreizeiten, ist das natürlich um so schöner.“ Aber Klingeln für eine „Schäfchen“-Akquise – dafür ist der Kaplan nicht zu haben. „Das muss jeder für sich entscheiden, anders geht das nicht.“

„Die Jugend ist wichtig“, sagt Ernst Willenbrink. Andere Gruppen dürften deshalb nicht aus dem Auge verloren werden. So plant er ein Jahrestreffen für Tauffamilien. Den Samstag zwischen Weihnachten und Neujahr hält er für ideal, um Familien, in denen im zurückliegenden Jahr ein Kind getauft wurde, den Kontakt zu anderen jungen Familien zu erleichtern.

Ein anderes Anliegen: Gemeinsam mit der Caritas will er versuchen, einen Hausbesuchsdienst einzurichten. Der soll sich um Menschen kümmern, die gerade aus dem Krankenhaus gekommen sind und sich möglicherweise Zuhause einsam fühlen. Wer Hilfe bedürfe, solle diese in der Kirchengemeinde finden und sich wertgeschätzt fühlen.

Seinen Arbeitsschwerpunkt wird der 51-Jährige allerdings in Tecklenburg haben. Nach der Pensionierung von Pfarrer Günter Witthake ist er dort Ansprechpartner für die Gemeindemitglieder. Offiziell vorgestellt werden soll er beim Sommerkirche-Gottesdienst am 10. August in der Kirche St. Michael.