Um 20 517 Menschen ist im vergangenen Jahr die Einwohnerzahl Nordrhein-Westfalens gestiegen. Laut Statistischem Landesamt ein Plus von 0,1 Prozent. Eine Entwicklung, die auch im Tecklenburger Land beobachtet wurde – mit der Ausnahme Lienen. In der Gemeinde lebten am Jahresende 2018 acht Personen weniger als am Silvestertag des Jahres 2017.

Ein leichtes Minus verzeichneten im Kreis Steinfurt ebenfalls die Kommunen Emsdetten (36 012, minus 139 Einwohner), Hopsten (7599, minus eins), Ibbenbüren (51 904, minus 133) und Metelen (6350, minus 25). Größte Stadt im Kreis Steinfurt bleibt die Ems-Metropole Rheine mit 76 107 Einwohnern.