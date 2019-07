Im ersten Bauabschnitt (Am Schnaat-Avereschweg) werden aktuell die Gehwege in Pflasterbauweise hergestellt. Am Freitag, 26. Juli, erfolgt der Einbau der 16 Zentimeter starken Asphalttragschicht. Die Verwaltung bittet um Verständnis dafür, dass die Befahrbarkeit der Straße entsprechend den erforderlichen Auskühlungszeiten erst ab Samstag, 27. Juli, gegen 8 Uhr zu gewährleisten ist.

Die Asphaltdeckschicht wird zusammen mit dem zweiten Bauabschnitt am Ende der Baumaßnahme eingebaut. Aufgrund von Überschneidungen der Bauabschnitte sind Veränderungen der Verkehrsführungen in der kommenden Woche zu erwarten. Somit ist mit Behinderungen zu rechnen. Eine Umleitungsstrecke ist laut Pressemitteilung eingerichtet.