Dieser Verkauf jährt sich zum 550. Mal. Die darüber ausgestellte Urkunde ist zudem der erste schriftliche Nachweis des Hofes Denter, früher Aldrup 8, heute „Aldruper Diele“ (Kipp). Das Anwesen an der Meckelweger Straße 2 kann also 2019 ebenfalls auf eine fünfeinhalb Jahrhunderte nachweisbare Geschichte zurückblicken.

Der heutige Name Kipp kam erst vor 40 Jahren (1979) durch Heirat auf den Hof Denter, dessen erster namentlich bekannter Namensträger Jürgen Denter war. Dieser verwaltete 1609 das Armengeld der Lienener Kirchengemeinde. 1624 heiratete ein Johan Geselbracht aus Lengerich-Hohne auf den Hof „ Deventer “. Der Name der damaligen Braut ist leider nicht überliefert. 1631 zeigte ein Peter Denter an, dass sein Bruder Evert bei Rees am Rhein verstorben sei und den Lienener Armen sechs Reichstaler vermacht habe. 1686 werden die Hofbesitzer Wilhelm und Grete Deventer genannt, deren Sohn Arendt sich in besagtem Jahr aus der Eigenhörigkeit des Tecklenburger Grafen freikaufte.

Die historischen Belege des Namens zeigen, dass der heutige Name Denter aus dem älteren Deventer entstanden ist. Im ganzen 17. Jahrhundert bestanden die Formen Deventer und Denter noch nebeneinander. Später setzte sich dann „Denter“ durch. Doch was steckt hinter diesem Namen?

Zum einen könnte der erste Träger des Namens ursprünglich aus dem niederländischen Deventer nach Lienen gekommen sein. Allerdings werden solche Herkunftsnamen anfänglich mit der Präposition „von“ gebildet, wie die Lienener Namen Minneker (1580 „Claeß von Minden“) und Lieske (1621 „Berndt von Ledde“) zeigen. Diese Präposition fehlt aber für Deventer/Denter völlig. Somit könnte zum anderen der Name Deventer auch „vor Ort“ in Lienen entstanden und ursprünglich eine alte Flurbezeichnung gewesen sein. Denn den Namen Deventer gibt es nicht nur in den Niederlanden. Auch in der Nähe von Menden (Sauerland) liegt ein Ort Dentern, der ursprünglich ebenfalls „Deventher“ hieß (erstmals um 1230 erwähnt).

Wie die Ortsnamen Devent(h)er allerdings zu erklären sind, darüber streiten sich die Gelehrten. Vermutlich handelt es sich um die ursprüngliche Benennung für ein Gehölz, die dann auf die Orte übergegangen ist. Denn der Bestandteil -ter/-der ist häufig in Pflanzenbezeichnungen zu finden: althochdeutsch aphol-tra, altniederdeutsch apul-dra, ‚Apfelbaum‘, althochdeutsch holun-tar, altniederdeutsch holun-dar ‚Holunder‘, altniederdeutsch flio-dar ‚Holunder‘, mittelniederdeutsch sluch-ter ‚wilde Baumschößlinge‘, mittelniederdeutsch hês-ter, heis-ter ‚junger Baum‘, Rüs-ter ‚Ulme‘.

Der erste Teil des Namens – Deven- – ist hingegen oftmals mit Begriffen für Sumpf oder Morast kombiniert: Devenmoor, Dievenmoor, Devenwiese (Wiesen wurden früher vielfach in feuchtem Gelände angelegt), alle bei Bramsche, Devenrieden (mittelniederdeutsch riede ‚kleiner Bach, Wasserlauf, Niederung‘) bei Lotte-Wersen oder der Gewässername Dever im Emsland. Diese Flur- und Gewässernamen sind vermutlich zu mittelniederdeutsch daveren, deveren, westfälisch deffern ‚zittern, schwingen, schwanken, wanken, erschüttern‘ zu stellen. Der Örtlichkeitsname Deventer könnte also ursprünglich ein Gehölz benannt haben, das auf sumpfigem, unfestem oder schwankendem Untergrund stand.