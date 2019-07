Alles lag in den Händen des Beraters

Sie waren lange für Firmenkunden zuständig. Wie lief es früher, wenn ein Kunde nach einem Kredit fragte?

Wilfried Köster : Es wurden nicht groß Termine vereinbart – er fuhr zur Bank, und fragte, ob ich da bin oder ein Kollege. Dann haben wir das Gespräch geführt – und das war seinerzeit sicherlich sehr projektbezogen. Es wurde nur die eine Sache, die er vorhat, besprochen. Und weil die Kunden seinerzeit meist nur eine Hauptbankverbindung hatten, ist man sich meistens in den Gesprächen schnell einig geworden. Die Aufteilung in Markt und Marktfolge gab es erst ab 1992. Der Berater ist also hingegangen und hat den Kreditbeschluss vorbereitet. Die Größeren wurden dann ein bis zwei Mal in der Woche dem Vorstand zur Entscheidung vorgestellt. Wir waren damals noch nicht so analytisch unterwegs, wie das heute der Fall ist, wir haben viel auf die Erfahrungen mit dem Kunden geschaut. Es lag also so gut wie alles in den Händen des Beraters.

Heute haben Firmen zwei, drei, manchmal vier Bankverbindungen . . .

Wilfried Köster: Das Bild hat sich vollkommen geändert. Die mittelständischen Unternehmen haben mindestens zwei Bankverbindungen, bei größeren Unternehmen sind auch Großbanken dabei.

Haben sich auch die Projektideen der Unternehmen verändert und die Entscheidungswege?

Wilfried Köster: Früher gab es den Unternehmer – und der Unternehmer hat sich Gedanken gemacht, und das wurde dann gemacht. Heute haben wir in der zweiten Führungsebene der Unternehmen Leute, die Investitionsvorhaben vorbereiten, sie bereiten entsprechende Kostenberechnungen vor, sie erstellen Zeitpläne, Businesspläne, Worst-Case- und Best-Case-Szenarien. Insofern ist es heute vom Gedanken bis zur Investition deutlich umfangreicher.

Sind früher mehr Kredite geplatzt als heute?

Wilfried Köster: Das kann man so nicht sagen. Es gab natürlich Phasen, ich denke da an 1986, wo erstmals Immobilienpreise gefallen sind und es dann Bewertungsprobleme auch von Gewerbeimmobilien gab. Das hat zu starken Sicherheitslücken geführt. Zu dem Zeitpunkt sind einige Unternehmen insolvent gegangen. Wir hatten zu der Zeit deutlich mehr Insolvenzen im Immobilienbereich. Die gibt es heute kaum.

Es gibt den Eindruck, auch von Privatkunden, dass früher mehr beraten und heute mehr verkauft wird. Wie ist das aus Ihrer Sicht?

Wilfried Köster: Das sehe ich nicht so. Heute ist die Beratung noch intensiver, auch die umfassende Gesamtberatung. Es wird nicht nur das Unternehmen gesehen, sondern auch der Unternehmer. Früher war es auf das Vorhaben bezogen, heute gibt es einen Dialog, der alle Facetten der Firma und des Unternehmers berücksichtigt. Versicherungen, Investitionen, Anlage, Konten – das komplette Paket wird einmal im Jahr besprochen.

Was unterscheidet eine gute von einer schlechten Geschäftsidee?

Wilfried Köster: Das ist zum einen Einzigartigkeit. Es kommen viele mit abgekupferten Ideen. Dann merkt man, dass das nichts wird, weil sich das andere Produkt schon im Markt durchgesetzt hat. Auf der anderen Seite geht es darum, dass das Vorhaben vorbereitet und durchdacht ist – von Anfang bis Ende, mit Finanzierungsbedarf und dem Zeitraum bis zur Marktakzeptanz.

Das spielt auf den Businessplan an. Wie sieht ein guter aus – und wie ein schlechter?

Wilfried Köster: In der Bank spricht man von einer „umgekehrten Berechnung“. Das heißt, dass man sich zunächst daran macht, welcher Gewinn erzielt werden soll, und dann nur umrechnet, was dafür zu tun ist. Zum Teil konnte man das fühlen, wenn man die Pläne auf den Tisch bekommen hat. Diese schlechten Businesspläne unterscheiden sich von guten Plänen, bei denen von vorne bis hinten das Vorhaben überdacht worden ist, und der Unternehmer sich mit jeder Kostenstelle befasst hat und damit, wie die Erträge zu erzielen sind. Eine gute Businessplanung sollte sicherlich mehrere Szenarien der Entwicklung berücksichtigen. Selbst bei einem Worst-Case-Szenario sollte der aufgenommene Kredit noch zu bedienen sein.

Bringen die meisten Sicherheiten mit?

Wilfried Köster: Existenzgründer haben häufig nicht die entsprechende Sicherheit. Es gibt aber Möglichkeiten, dass man bei einer guten Geschäftsidee dennoch die Finanzierung darstellen kann. Es gibt da von Land oder Bund Bürgschaften, es gibt Eigenkapitalhilfedarlehen. Von daher sind einige Möglichkeiten gegeben.

Sie haben die Immobilienkrise 1986 angesprochen, 2008 hatten wir die Finanzkrise. Inwiefern hat die sich auf Ihre Arbeit mit Firmen ausgewirkt?

Wilfried Köster: Die Firmen waren natürlich zunächst sehr zurückhaltend, größere Unternehmen verspürten auch die Auswirkungen aus dem Ausland. Der Markt war gelähmt, auch bei den Unternehmen, die größere Investitionen zurückstellten. Das Vertrauen in die Banken ging verloren. Viele Kunden haben ihr Geld abgehoben oder in Sachwerte investiert.

Die für 2008 beschriebene Zurückhaltung: Kommt die jetzt wieder, denn so richtig gut sehen die Konjunkturdaten nicht aus?

Jürgen Feistmann: Im Moment kann man das nicht erkennen am Markt. Wir haben immer mal wieder konjunkturelle Schwankungen, die dazu führen, dass Unternehmen länger über Investitionsentscheidungen nachdenken. Aber wir können im Moment nicht erkennen, dass auf breiter Front eine Zurückhaltung da ist. Was wir abwarten müssen, und da gucken natürlich Unternehmen etwas genauer hin, wie sich die Zölle – also die China-USA-Thematik – und ein Brexit langfristig auswirken. Da haben sicherlich einige Firmen einen Fokus drauf und halten dann schon Investitionen zurück.

Kann sich die Geschichte von 2008 wiederholen?

Jürgen Feistmann: Damit sich so eine Finanzmarktkrise nicht wiederholen kann, haben die Regierungen viele Gesetze erlassen, allein das Bundesfinanzministerium hat mehr als 50 Gesetze erstellt. Allerdings merken wir schon, dass speziell in den USA diese Themen durch Trump deutlich aufgeweicht werden. Und das muss man beobachten. Im Moment halte ich die Wahrscheinlichkeit für eher gering, aber auszuschließen ist es nicht.

Also ist eine gewisse Unsicherheit spürbar?

Jürgen Feistmann: Ja, man betrachtet im Moment die Rahmenbedingungen – das hat man aber immer schon gemacht. Ich glaube auch, dass viele auf dem Finanzmarkt aus 2008 gelernt haben, insbesondere die Großbanken.

In der Phase von 2008 gab es das viel zitierte Wort der Kreditklemme: Die einen sagten, es gebe sie, andere, dass nicht. Gab es sie hier?

Jürgen Feistmann: Es ist auch immer eine Frage, wie man es definiert. Wenn Banken gute Geschäftsideen durchweg ablehnen, dann kann man von einer Kreditklemme sprechen. Wir können aber für unser Haus sagen, und da würde ich die Sparkasse einbeziehen, dass wir in der Zeit ein erhebliches Kreditwachstum gehabt haben – sicherlich auch, weil die Geschäftsbanken nicht mehr so funktioniert haben, wie man sich das wünscht. Nach der Lehman-Krise haben sich die Banken untereinander nicht mehr vertraut, keine Bank hat der anderen mehr Geld geliehen. Dann ist natürlich ein Geldkreislauf gestört. Die Volksbanken und auch die Sparkassen haben an der Stelle die Kreditklemme durchaus verhindert.

Wie ist es aus Ihrer Sicht um die hiesige Wirtschaft bestellt?

Wilfried Köster: Wir sehen die Region sehr gut aufgestellt. In den vergangenen Jahren sind viele Investitionen getätigt worden. Es gibt im Grunde genommen keine Arbeitslosigkeit. Wir stellen zudem fest, dass die Unternehmen vor Liquidität strotzen, die Gewerbegebiete sind voll, für neue Flächen gibt es Interessenten. Wir haben die Schließung des Bergwerkes in Ibbenbüren kaum gespürt. Wenn wir Unsicherheit verspüren, dann bei Unternehmen aus der Automobilbranche, die in England unterwegs sind. Dort herrscht etwas Skepsis.

Jürgen Feistmann: Die Wirtschaft in der Region ist sehr heterogen aufgestellt. Wir haben keine Abhängigkeiten einzelnen Branchen.

Wo bleiben die Unternehmen denn mit ihrer Liquidität?

Wilfried Köster: Die Liquidität landet auf den Konten, die Bestände erhöhen sich. Wir versuchen, Bestände teilweise längerfristig anzulegen. Aber das ist für Unternehmer schwierig, denn sie wollen sich nicht längerfristig binden, falls sie die Liquidität wieder brauchen.

Wie sieht die Zukunft Ihrer Bank im Firmengeschäft aus?

Jürgen Feistmann: Wir sind für die Zukunft sehr positiv gestimmt. Und die Liquiditätsbevorratung ist ja nicht nur ein Nachteil, wir werden auch Zeiten bekommen, wo sie für Investitionen gebraucht wird. Ich glaube, dass wir dann bei Kreditierungen stark nachgefragt werden.