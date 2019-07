Erlaubt:kompostierbare Abfälle aus Küche und Gartendie Bioabfälle dürfen in Papiertüten, in kompostierbaren Tüten mit Keimlingssymbol (erhältlich in der Stadtverwaltung/ Fachdienst Bauen, Planen und Umwelt) oder in Zeitungspapier gewickelt in der Tonne entsorgt werden.Verboten:in Plastiktüten verpackte BioabfälleGläser, Flaschen, DosenVerpackungenHygieneartikel (zum Beispiel Wattestäbchen)WindelnTextilien, Schuhe, TaschenAsche, GrillkohleresteTierische Fäkalien (Hunde und Taubenkot), Katzen und Kleintierstreu