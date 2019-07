Am Montag ging es für die Kinder der „Bunten Woche“ mit vielen Spielen und Bastelaktionen los. Die ganze Woche wurden die Kinder von morgens bis in den Nachmittag hinein von einem Team in dem Haus an der Bergstraße betreut. Die Kinder blieben aber nicht nur im Jugendzentrum. Vielmehr wurde das Spielmobil auf dem Hof ausgiebig genutzt, eine Schnitzeljagd stand auf dem Programm, gemeinsam ging es ins Freibad oder zum Abenteuergolf nach Tecklenburg.

Am Mittwochmorgen wurde es vor dem Jugendzentrum wuselig: 44 Kinder wollten mit dem Bus nach Holland in den Abenteuerpark Hellendorn. Dort standen besonders die Achterbahnen „Kanalratte“ und der „Tornado“ hoch im Kurs. Für Abkühlung sorgte das Wildwasserrafting, bei dem alle nass wurden. Müde, aber voll zufrieden kamen die Kids abends wieder nach Hause, heißt es in der Mitteilung des Jugendzentrums weiter.

Rasant ging es zudem für einige Mädchen im Nettedrom in Osnabrück zu. In den E-Karts drehten sie zunächst ein paar schnelle Runden zum Testen, dann ging es ins Rennen. Auch wenn die Sturmhauben zu Beginn für einige Skepsis sorgten, waren die Mädchen nachher vollauf begeistert.