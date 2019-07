Die Bandbreite der künstlerischen Ausdrucksformen ist beeindruckend. Schon deshalb, weil es sich ausnahmslos um Gemälde handelt. Die hat Dr. Roswitha Apelt , Vorsitzende des Hospiz-Vereins Region Lengerich, an diesem Morgen ins Haus Jona am Berg gebracht. Im Domizil des Vereins werden die Bilder beim Sommerfest und beim Tag der offenen Tür zu besichtigen sein. Die Allgemein- und Palliativmedizinerin hat die Werke nicht bei einer Auktion erworben. „Die stammen alle aus meiner Praxis“, erzählt sie im Gespräch mit den WN . Diese hat sich vor Kurzem ihrem Nachfolger übergeben. Die Bilder in den heimischen Keller stellen, das kam für sie nicht in Frage.

„Es ist schon etwas Besonderes“, sagt sie mit Blick auf die Gemälde. Mit jedem verbindet sie eine Geschichte. Oft aus dem Praxisalltag heraus. „Viele Patienten haben ihre Kommentare zu den Bildern abgegeben.“ Etwas Wehmut schwingt in ihrer Stimme mit. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ihr viele der Werke von Patienten geschenkt worden sind.

„Alles hat seine Zeit“, wendet sie ein Bibelwort (Prediger 3,1-11) an, um zu verdeutlichen, warum sie diese mit vielen persönlichen Erinnerungen verknüpften Kunstwerke nicht auf Jahre oder Jahrzehnte Zuhause verstauben lassen will.

„Wenn sich jemand daran erfreut, eines der Werke haben möchte – gegen eine Spende für den Hospiz-Verein ist das kein Problem“, hofft die Medizinerin, nicht nur anderen Menschen eine Freude machen, sondern auch den Verein unterstützen zu können. Bilder von Barbara Daling zählen ebenso zum Fundus wie eine Straßenansicht in Lengerich von Fritz Eberle, ein Werk von Theo Schäfer und die Arbeit eines russischen Jungen, der es Roswitha Apelt am Ende eines Russland-Besuchs geschenkt hat.

Das Sommerfest feiert der Hospiz-Verein am Samstag, 17. August, in und am Haus Jona am Berg. Eine Woche später, am Samstag, 24. August, lädt der Verein dort dann zum Tag der offenen Tür ein.

Bei aller Vorfreude müssen die Mitglieder eine traurige Nachricht verarbeiten. Gerd Hochschulz, der seit acht Jahren als Schatzmeister im Vorstand aktiv war, zudem mehrere Ausbildungen als Hospiz-Helfer mitgemacht hat, ist verstorben. „Er war ein sehr positiver, verbindlicher, wohlwollender und für andere offener Mensch“, beschreibt ihn Roswitha Apelt. Viele Mitglieder vom Hospiz-Verein waren zur Trauerfeier gekommen und fanden sich später in Haus Jona zu einer großen Tischrunde zusammen. Ein bewegender Abschied für alle.