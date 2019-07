Einst war es das Markenzeichen des alten Lengericher Krankenhauses an der Tecklenburger Straße. Mit dem Abriss des Gebäudes verschwand auch der markante Torbogen mit der Inschrift „Bethania“ von der Bildfläche – trotz Protesten aus der Bevölkerung. Überwuchert von Moos und Wildkraut entdeckte Dr. Ulrich Schmedt auf der Günne vor einigen Jahren das Portal auf dem Gelände des Baubetriebhofes an der Jahnstraße und schwor sich: „Das darf nicht wegkommen. Dafür werde ich sorgen.“

Sein Wunschtraum ist in Erfüllung gegangen. Der Torbogen ist an die alte Stelle zurückgekehrt. Am Donnerstag, 25. Juli, wird die Gesamtanlage „Bethania“ nun offiziell eingeweiht. Dazu ist die Bevölkerung um 17 Uhr willkommen, schreibt der Heimatverein in seiner Einladung.

„Nach vielen Überlegungen, Absprachen und Entscheidungen ist das Sandsteinportal durch den Zugang von der Tecklenburger Straße und die gestalterische Einbindung in die Grünanlage vor der Stadtverwaltung als Erinnerung an den Standort des ehemaligen Krankenhauses Bethania endgültig fertiggestellt“, freut sich Vorsitzender Dr. Alois Thomes. Er hat mit Ulrich Schmedt auf der Günne und weiteren Mitstreitern maßgeblich dazu beigetragen, dass eine neue Sehenswürdigkeit in der Stadt entstanden ist. Inzwischen wird das Portal häufig für Hochzeitsfotos und andere Aufnahmen genutzt. Durch Neuanpflanzungen und weiteren Gestaltungsmaßnahmen hat die Anlage, die nun offiziell „Bethania“ heißt, zudem an Aufenthaltsqualität gewonnen.