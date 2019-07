Gerade wollte die dreijährige Alia einen Keks in den Mund stecken. Doch der kleine Affe im Affenwald des Zoos in Rheine war schneller. Geschwind entwand er dem syrischen Mädchen die begehrte Knabberei und verschwand damit so schnell wie er gekommen war. Das daraufhin einsetzende Geschrei ließ den großen Schreck des Mädchens erahnen. Die Mutter konnte es nur schwer wieder beruhigen, heißt es in einem Bericht der Flüchtlingshilfe

Der Ausflug in den Naturzoo war ein gemeinsames Projekt des Vereins Flüchtlingshilfe Lengerich, der die Finanzierung übernommen hat, und Bärbel Rehder von der Stadt Lengerich, zuständig für Flüchtlinge und Asylbewerber. Mit 23 Erwachsenen, 27 Kindern und ehrenamtlicher Unterstützung ging es im Bus nach Rheine.

Während die Kinder vor jedem Gehege stehen blieben, um die Tiere zu beobachteten, zeigten sich vor allem aus Afrika Stammende weniger überrascht: Affen, Antilopen, Webervögel und Trampeltiere? „Die fliegen und laufen bei uns in der freien Natur herum und wer vermögend genug ist, der schlachtet zur Hochzeit ein Kamel“, berichtete Musa Sulemann aus Ghana.

Ob die Ziegen im Streichelzoo, die mit viel Hingabe gebürstet wurden, die Robben im Wasser oder die watschelnden Pinguine: Spaß hatten nach Angaben der Organisatoren alle an der Zoo-Tour.