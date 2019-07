Ein „kaiserlicher“ Hofstaat

Nach dem Antreten am Samstag am Vereinslokal marschierten die Schützen zum Anwesen der Familie Schallenberg-Mikolajew. Dort übergab der scheidende König Philipp Fischer bei der offiziellen Proklamation die Königskette an seinen Nachfolger Dirk Schallenberg-Mikolajew . Bei Kaffee und Kuchen sowie einem Picknick verbrachte man den Nachmittag im königlichen Garten wo auch die Sieger der Schießwettbewerbe und verdiente Mitglieder geehrt wurden.

Am Festzelt wurden später Abordnungen der Nachbarvereine Ladbergen-Hölter, Vortlage-Niederlengerich, Settel, Hohne-Niedermark und Intrup-Niederlengerich begrüßt, die den neuen Regenten ihre Glückwünsche überbrachten.

Am späteren Abend wurden die Sieger des zweiten Ringeler Sommerbiathlon geehrt Den ersten Platz belegte die Mannschaft „Lokomotive Lengerich“ vor „TV Flitzeroller Lengerich“ und „Starlight Express“. Eine große Tombola mit vielen attraktiven Preisen stieß laut Bericht auf großes Interesse. Bis spät in die Nacht feierte der Verein zu den Klängen der Tanzband „Nanu“.

Der Festsonntag begann ebenfalls mit dem Antreten am Vereinslokal. Von dort marschierten die Mitglieder zum Ehrenmal zur Kranzniederlegung. Pfarrer i.R. Ernst-Ulrich Stegemeier hielt eine Ansprache zum Gedenken an die Verstorbenen. Im Festzelt fand derweil der „Ringeler Kaffeeklatsch“ statt. Ein großes Kaffee- und Kuchenbüfett wartete auf die Gäste.

Um 15.30 Uhr wurden die Lienener Schützenvereine Amkenheide, Meckelwege, Kattenvenne von 1900, Lienen von 1893 und Lienen-Holzhausen zum Kaiserschießen empfangen. Eröffnet wurde es mit dem ersten Schuss durch den Lienener Bürgermeister Arne Stietelmeier. Nach über viereinhalb Stunden fiel der Vogel nach dem 550. Schuss durch den amtierenden Ringeler Schützenkönig Dirk Schallenberg-Mikolajew von der Vogelstange. Er löst somit den Kaiser von 2018, den Ringeler Roland Goß, ab.

Ehrungen und Schießergebnisse 65 Jahre Mitgliedschaft: Wilhelm Knemöller50 Jahre: Erwin Lindemann, Erich Hergemöller, Dieter Hollenberg40 Jahre: Ilse Schröer, Margret Stille, Gisela Strothmann, Elfriede Lutterbey, Edeltraud Suhre, Marga Konermann, Erika Schallenberg, Ingrid Peters, Elfriede Oberhellmann, Gerda Vietmeier, Irmgard Peters, Christel Schulte, Dr. Dieter Rogge, Anita Schröer, Wolfgang Eversmeyer, Gudrun Heemann, Robert Peters, Eckhard Engel, Ernst Peters, Rainer Neseker, Sigrid Schönborn, Dieter Wittkamp, Ulrich Wiemann, Erwin Hoge25 Jahre: Silberkönigspaar: Wilfried und Ingrid HasselmannKönigs-Pokal: Erwin HogeBecker-Pokal: Katja WittkampPeters-Pokal: Nico SchönbornLeiwe-Pokal: Sandra DiekmannVergleichsschießen „Alt gegen Jung“:Wanderpokal Junioren: Christian MathewsWanderpokal Senioren: Hermann PetersJugendpokaleWanderpokal 1. Katja Wittkamp, 2. Saskia Dellbrügge, 3. Maik WesselSchießmannschaft (Wanderpokal): Christian MathewsSchützen-Kordeln:Grüne Kordel: Jens Dellbrügge, Julian HogeGrüne Eichel: Christian Mathews, Maik WesselSilberne Eichel: Saskia DellbrüggeGoldene Eichel: Dirk Schallenberg-Mikolajew ...

Damit haben nach Angaben des Vereins alle drei Schützen des aktuellen Ringeler Hofstaats die Kaiserwürde der Lienener Vereine errungen. Reiner Hoge (2013), Roland Goß (2018) und Dirk Schallenberg-Mikolajew (2019).

Zur Kinderbelustigung stand eine Hüpfburg bereit. Außerdem gab es eine Kinderolympiade, bei der sechs Stationen gemeistert werden mussten: Melke die Ringeler Kuh, Torwandschießen, Kettcar-Parcours, Dart werfen, Flaschenbowling und Wasserbomben werfen. Wer alle Stationen absolviert hatte, bekam eine kleine Überraschung.

Beim Kinderschützenfest zeigte der Nachwuchs seine Treffsicherheit an der Dart-Scheibe. Kinderschützenkönig wurde Jacek Kozikowski, als Kinderkönigin setzte sich Patricia Kozikowska durch. Ihnen zur Seite stehen als zweiter Schütze Jonas Korte mit Lenja Hüwelmann und als dritter Schütze Bela Rogge mit Mariella Stroetmann.

Am Abend überbrachten die Vereine Amkenheide, Meckelwege, Kattenvenne von 1900, Lienen von 1893 und Lienen-Holzhausen die Glückwünsche für die neuen Majestäten.