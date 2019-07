Das von der Landjugend Lengerich und vom ATC Osnabrück am Samstag organisierte Autokino scheint keine einmalige Angelegenheit zu bleiben. Er gehe von einer Fortsetzung aus, sagte am Dienstag Landjugend-Vorsitzender Jannik Mutmann auf Anfrage der WN .

320 Filmfans hatten sich auf einer Wiese am Niedermarker Damm die Tragikomödie „Der Junge muss an die frische Luft“ angeschaut. Für Jannik Mutmann ein zufriedenstellendes Ergebnis, aber „es hätten auch ein paar Autos mehr sein können“. Nicht zuletzt die Rückmeldungen seitens der Besucher lässt ihn hoffen, dass bei einer zweiten Autokino-Auflage eine Steigerung möglich ist. Denn bis auf Hinweise auf ein „paar kleine Mankos“ – etwa bei der Verkehrsführung – habe es ausschließlich Positives gegeben.

Bemerkenswert: Nicht wenige der Open-air-Kino-Gäste kamen aus dem weiteren Umland, etwa aus Warendorf und Emsdetten. „Es sind auch welche aus über 100 Kilometer Entfernung dabei gewesen“, wusste Jannik Mutmann zu berichten.

Ein Stück weit dürfte auch das Lohn für die Arbeit gewesen sein, die ein rund 35-köpfiges Team aus ATC und Landjugend in die Organisation gesteckt hatte. Hinter der Idee habe der Anspruch gestanden, etwas Größeres in Lengerich auf die Beine zu stellen. Dass genau das zu selten in der Stadt passiere, werde unter anderem ja immer wieder in den Sozialen Netzwerken von Lengerichern kritisiert, beschreibt Jannik Mutmann die Motivation. Als Landjugend sei man einfach bemüht, dem etwas entgegenzustellen.

Und dafür sind die Verantwortlichen offenbar auch bereit, einigen Aufwand in Kauf zu nehmen. Der Vorsitzende berichtet, dass neben all dem, was am Ort des Geschehens zu planen war, auch viele Absprachen notwendig gewesen seien. Etwa mit der Gema und mit der Firma, die unter anderem für die Leinwand verantwortlich war und bei der Filmauswahl zur Seite stand.