Als Totalschaden kann eine Landwirt seine Ballenpresse verbuchen. Die Maschine hatte am Mittwochnachmittag auf einem Acker an der Erpenbecker Straße in Lengerich Feuer gefangen. Der Bauer schätzt den Schaden auf rund 25 000 Euro. Zudem brannte Stroh auf einer Fläche von mehreren Hundert Quadratmetern.

Nach Angaben von Einsatzleiter Hartwig Hübner wurde die Feuerwehr gegen 14.40 Uhr alarmiert worden. Als die Brandbekämpfer am Einsatzort nahe der Siedlung Stadtfeldmark eintrafen, war es dem Fahrer des Traktors noch gelungen, die brennende Presse auf die Straße zu ziehen und die Zugmaschine abzukoppeln. Er hatte nach eigenen Angaben zunächst bemerkt, dass es auf dem Feld brannte, anschließend sah er dann das Feuer an der Maschine.

Da dicht an der landwirtschaftlichen Fläche Häuser stehen, habe zunächst die Brandbekämpfung auf dem Acker Vorrang gehabt, so Hübner. „Die Presse war ohnehin nicht zu retten.“

Wie schon am Dienstag, als es zu einem Feuer auf einem Feld am Poolweg gekommen war, unterstützten auch diesmal wieder Landwirte die Feuerwehr. Diese Hilfe, die in beiden Fällen „sofort und problemlos“ erfolgt sei, lobte Lengerichs Feuerwehrchef ausdrücklich.

Die Erpenbecker Straße war während des Einsatzes längere Zeit nicht passierbar.