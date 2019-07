Abtauchen, hecheln, transpirieren

Als gestern am frühen Nachmittag ein Herrchen für seinen Hund ein Stöckchen in den Niedermarker See warf, ließ sich der Vierbeiner nicht lange bitten. Mit einem weiten Satz sprang er ins Wasser und holte das Stöckchen. Wieder und wieder wiederholte sich das Schauspiel. Für den Hund schien es die helle Freude zu sein – der Sprung ins kühle Nass.

Hitze und Trockenheit machen nicht nur dem Menschen zu schaffen, auch für viele Tiere und Pflanzen „bedeuten Temperaturen weit über 30 Grad Stress“, wie Hartmut Storch von der Biologischen Station des Kreises Steinfurt erklärt. Eine Abkühlung, wie sie der Hund am Mittwoch erleben durfte, bekommen derzeit längst nicht alle Lebewesen – auch wenn es hier und da ein paar Tricks gibt.

„Pflanzen beispielsweise geben über ihre Blätter Wasser ab“, erklärt Storch. Durch diese Transpiration kühlen sie sich seinen Worten zufolge ab. Ein anderes Beispiel: Nicht nur Hunde oder auch Füchse hecheln, um ihre Körpertemperatur zu regulieren. Auch bei Amseln wird davon gesprochen. Bei den Singvögeln nennt es sich aber genau gesagt Kehlkopfhecheln, wie der Fachmann von der Biologischen Station in Tecklenburg betont. Dahinter verbirgt sich schnelles Aus- und Einatmen – auch so kann für etwas Kühlung gesorgt werden.

Vögel haben das grundsätzliche Problem, dass sie über ihr dichtes Federkleid keine Wärme abgeben können. Nur die Körperstellen, die nicht von Federn bedeckt sind, eignen sich dazu. Wasservögel wie die Ente haben es demzufolge momentan besonders einfach, sie lassen sich durchs kühlende Nass treiben oder tauchen unter.

Hartmut Storch sieht sowohl für Pflanzen als auch für Tiere nicht in der Hitze das größere Problem, sondern in der Trockenheit beziehungsweise dem Wassermangel. Pflanzen reduzierten dann beispielsweise den sogenannten Saftstrom und ließen tagsüber die Blätter hängen. „Oder aber sie werfen gleich vorzeitig das Laub und auch Früchte ab“, um besser durch die Dürrezeiten zu kommen, so der Mann von der Biologischen Station.

Probleme, erzählt er weiter, könne möglicherweise auch Rehwild bekommen. In normalen Zeiten reiche dem der Morgentau, um sich ausreichend mit Wasser zu versorgen. Er könne sich gut vorstellen, dass das momentan nicht der Fall ist.

Nicht unbedingt für Rehe, aber doch für Insekten, Vögel oder auch Igel kann der Mensch eine Hilfe sein. Nämlich dann, wenn er im Garten für passende Wasserstellen sorgt. Das kann die klassische Vogeltränke sein, eine Schüssel, die auf dem Boden steht und so für Igel problemlos erreichbar ist oder eine flache Schale, „vielleicht noch mit einem Stein als Landeplatz“, so Storch, für Insekten.

Die Suche nach einem schattigen Plätzchen, Ruhephasen während der Hitze tagsüber und verstärkte Aktivitäten in den Morgen- und Abendstunden – all das sei momentan nicht nur bei den Menschen zu sehen. Auch in der Natur passen sich viele Tiere so dem Hochsommer an, konstatiert der Experte weiter.

Dass der zweite Hitzesommer in Folge indes weitgehendere Folgen für die heimische Natur haben wird – „das Thema Bäume und Wald lasse ich dabei außen vor“ –, glaubt er nicht. Soll heißen: Innerhalb weniger Jahre ziehen sich klimabedingt noch keine Arten zurück und andere kommen auch nicht hinzu.