Bei der Livemusik-Reihe „Rock am Rathaus“ der Offensive Lengerich steht heute Abend das vierte Konzert an. Zu Gast ist die Osnabrücker Band „Jail Job Eve“, die bereits 2017 unter der Platane auf dem Rathausplatz gespielt hat und sich gerne daran zurückerinnert: „Das war ein tolles Feeling“, so Sängerin Victoria Semel .

Wer „Jail Job Eve“ live erlebt, sieht und hört eine Naturgewalt, stürmisch und leidenschaftlich, mit einem Sound, der mächtig vor die Pappe tritt, schreibt die Offensive. Die fünf Osnabrücker Musiker spielen rockige Powernummern und malerische Blues-Stücke voller spannender Klänge und Geschichten. In ihrer zweistündigen Show zünden Victoria Semel (Gesang), Benedikt Schlereth (Gitarre), Jens Niemann (Keyboard), Laurenz Gust (Bass) und Josef Röhner (Schlagzeug) ein musikalisches Feuerwerk. Die sieben Eigenkompositionen überzeugen mit einem satten Sound, inspiriert von Dynamik und Vielschichtigkeit der 70er Jahre.

Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Während des Konzertes gehen Mitglieder der Offensive mit einer Spendenbox herum.