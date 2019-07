Heiß bis an die Grenzen

Irgendwie fies, da ist die erfrischende Abkühlung am vielleicht heißesten Tag des Jahres so nah. Aber genießen kann sie Meik Runde nicht. Er ist Leiter des Lengericher Schwimmbads. Und in dieser Funktion ist es seine Aufgabe, alles im Blick und unter Kontrolle zu haben. Im Wasser schlecht möglich, also verrichtet er seinen Dienst wie gewohnt vom Beckenrand aus – auch wenn die Temperaturen in Lengerich am Donnerstag schon früh die 30-Grad-Marke knackten. „Dafür sind wir Profis genug“, meint Runde lakonisch.

Immerhin haben sich er und seine Mitarbeiter auf die Hitzeschlacht in diesen Tagen vorbereitet: Sonnenbrille und Cappy sind Standard, außerdem steht immer Wasser zum Trinken bereit. Die Besucherresonanz sei „Bombe“, schwärmte der Badleiter schon am Vormittag. Am Mittwoch waren knapp 700 da, am Dienstag rund 530. Noch besser lief es an diesen beiden Tagen in Tecklenburg, wo 1400 und 930 Badende gezählt wurden.

Während im Freibad das Vergnügen im Mittelpunkt steht, wird andernorts richtig malocht: Hubert Kewe zieht mit seinen Leuten den Bau auf dem Werlemann-Grundstück hoch. Schon gegen halb zehn stehen ihm die Schweißperlen auf der Stirn. „Das hängt aber auch mit dem Helm zusammen“, sagt er, während von oben die Sonne brennt. Dreieinhalb Stunden liegen da bereits hinter den Bauarbeitern. „Wir fangen seit einigen Tagen schon um 6 an und hören um 14 Uhr auf, heute vielleicht auch schon um 12“, berichtet der Juniorchef des Unternehmens, der vorübergehend die Bauleitung in Lengerich übernommen hat. Wasser werde dem Trupp selbstverständlich reichlich und kostenlos zur Verfügung gestellt. „Es soll ja keiner umkippen.“

Wer glaubt, es geht nicht heißer als auf der Baustelle in der Lengericher Innenstadt, sollte einen Blick nach Ladbergen werfen: Auf der Lengericher Straße ist die letzte Asphaltschicht gerade gegossen, da rückten die Fahrbahnmarkierer an und taten in der gleißenden Sonne ihren Dienst. Mit viel Wasser, vermehrten Pausen im Schatten und Schichtbeginn um 5 Uhr, schildern die vier Männer, die sich nicht nur mit der Hitze von oben, sondern auch von unten arrangieren müssen. „Und sonst müssen wir dadurch.“

Vor allem von hinten kommt die Wärme bei den Mitarbeitern des Geflügelhofes Decker, die mit ihren roten Max & Moritz-Grillmobilen im gesamten Tecklenburger Land und darüber hinaus unterwegs sind und in deren Rücken auch bei diesem Wetter fleißig Hähnchen und Haxen braten. Zweifellos schweißtreibend. „Aber wir versuchen es unseren Mitarbeitern mit reichlich Wasser sowie Eimern und kalten Waschlappen so angenehm wie möglich zu machen“, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Eyk Voß.

So angenehm wie möglich: Das könnte derzeit auch das Motto der Freiwilligen Feuerwehren sein. Die Lengericher Kameraden mussten am Mittwoch gleich sechs Mal raus, darunter vier Flächenbrände. „Das ist schon grenzwertig“, sagt Stefan Lauxtermann über die Hitze und die Flammen in Kombination mit der dicken Schutzkleidung. „Sobald das offene Feuer aus ist, geben wir Marscherleichterung.“ Soll heißen: Wenigstens die Jacke kann aus. Und natürlich heiße es: trinken, trinken, trinken.

Ein Trend, der sich in der Getränkehandlung Rücker fortsetzt. „Momentan“, sagt Gabi Rücker, „kaufen die Leute mindestens die doppelte Menge an Wasser.“ Entsprechend hat sich ihr Geschäft vorbereitet und geordert, was zu ordern geht. Was bisweilen problematisch wird: Den Firmen fehlt das Pfand, um neue Kisten abzufüllen. Ergo ihre Bitte: leere Kisten mitbringen.

Bleibt die Frage, wie hoch die Quecksilbersäule am Donnerstag stieg: Die nächste Messstelle des Deutschen Wetterdienstes ist am FMO. Von dort wurden für 16 Uhr 39 Grad gemeldet. Das Thermometer der Redaktion am Rathausplatz in Lengerich zeigte um 12 Uhr ziemlich genau 35 Grad an, knackte gegen 16 Uhr die 40-Grad-Marke und stieg dann noch weiter bis auf etwa 42 Grad – also nicht weit entfernt von jenen 42,6 Grad in Lingen, die zumindest zum Redaktionsschluss „deutschen Rekord“ darstellten.