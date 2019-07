„Ja, was genau feiern wir hier heute?“ Eine solche Frage hätte man von Dr. Alois Thomes gestern am späten Donnerstagnachmittag nicht unbedingt erwartet. Gehört er doch zu jenen im Lengericher Heimatverein, die dafür gesorgt haben, dass das alte Portal des Bethania-Krankenhauses wieder an seinem ursprünglichen Platz steht und dass es sich nun in eine Gesamtanlage mit Weg, Sitzgelegenheiten, Grün und Beleuchtung einfügt. Deswegen versammelten sich zahlreiche Gäste auf der Grünfläche neben der Stadtverwaltung und feierten offiziell des Abschluss des Projektes.

Mit seiner wohl eher rhetorisch gemeinten Frage erinnerte Thomes daran, dass bereits zwei Mal an Ort und Stelle gefeiert wurde: anlässlich der Grundsteinlegung 2016 und anlässlich der Enthüllung des Portals im Juni 2017. Nun haben sich jahrelange Bemühungen ausgezahlt, die lange auf dem Gelände des Baubetriebshofes liegenden Einzelteile des Portals wieder zu einem Ganzen zusammenzufügen und mit ihnen an das einstige Lengericher Krankenhaus zu erinnern, das 1987 abgerissen wurde.

Dessen Geschichte rief am Donnerstag kenntnis- und detailreich Dr. Ulrich Schmedt auf der Günne ins Gedächtnis, der familiär enge Verbindungen zu Bethania hatte und im wahrsten Sinne des Wortes den Stein ins Rollen brachte, als es darum ging, dem Projekt Wiederaufbau Leben einzuhauchen. Es sei nun gelungen „Bethania dem Vergessen zu entreißen“, einem Haus, das über 100 Jahre lang „das Wohl und Wehe der Stadt mitbestimmt“ habe und dessen Abriss seinerzeit ein „schmerzlicher Eingriff“ gewesen sei.

Bürgermeister Wilhelm Möhrke dankte Schmedt auf der Günne und den anderen Aktiven des Arbeitskreises für deren Engagement – und verriet, dass seine Bindung zu dem alten Krankenhaus schon mit seiner Geburt in Bethania begonnen habe. Thomes schließlich erinnerte daran, dass das Vorhaben nicht zuletzt auch aufgrund der „Konsensfähigkeit aller Beteiligten“ habe umgesetzt werden können.