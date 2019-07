Kleine Stars in der Manege

Lengerich -

„Stars in der Manege“ werden Eltern und Großeltern am Freitagnachmittag im Zirkuszelt auf dem Platz an der Poolhalle erleben. Die vier Worte beschreiben, was in dieser Ferienwoche für den Auftritt vorbereitet worden ist: 83 Mädchen und Jungen werden zeigen, was sie alles trainiert haben für ihren großen Auftritt.