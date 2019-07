Mein Freund, der Baum

Ein Bebauungsplan für das Areal zwischen Ackerstraße, TWE-Gleisen und Kleefeldstraße existiert (noch) nicht. Gleichwohl wird schon intensiv für die Fläche mobil gemacht. Nicht um einen Bauplatz zu ergattern, sondern um die alten Eichen zu erhalten. „Dass nicht alle Bäume stehen bleiben können, ist verständlich. Aber bitte keinen Kahlschlag“, sagt Dolores Herdt .

Genau den befürchtet die Lengericherin. „Wie man den Planunterlagen aber entnehmen kann, soll ein Großteil der alten, dicken Eichen gefällt werden“, schreibt sie in einem Brief. Mit dem ist sie in der Nachbarschaft rundgegangen und hat Unterschriften für den Erhalt der Bäume gesammelt. „In eineinhalb Stunden habe ich 42 bekommen“, erzählt sie im Gespräch mit den WN.

Ihre Argumentation erscheint schlüssig. Waldflächen seien wichtig, weil sie Kohlendioxid (CO) binden. Die Pflanzen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen würden nur sehr wenig dazu beitragen. „Diesbezüglich gilt folgende Rangfolge: Wald, Wiese, Acker“, argumentiert sie in ihrem Schreiben. Die Stadt Lengerich habe heute nur einen Waldanteil von etwa zwölf Prozent, der Durchschnitt in Deutschland liege bei 33 Prozent.

„Die Stadt mit Weitblick hat dieses bei ihren Planungen hoffentlich ausreichend berücksichtigt. Jede alte und dicke Eiche ist deshalb erhaltenswert und sollte nicht unüberlegt abgeholzt werden (siehe Werlemann-Buche)“, heißt es im Brief weiter.

So viel Bäume wie möglich auf dem Areal erhalten, dazu auch der Bach und die Gräben in dem Gebiet. Eine Forderung, die auch auf einer Online-Petitionsplattform erhoben wird. Gerichtet wird diese an Bürgermeister Wilhelm Möhrke und den Stadtrat. „Wir fordern, dass die teils über hundert Jahre alten und gesunden Bäume am Rand des Bebauungsgebietes nicht abgeholzt werden und die kleinen Gräben sowohl am westlichen, nördlichen als auch am östlichen Rand des Baugebiets erhalten bleiben“, heißt es dort.

Hingewiesen wird darauf, dass eine Erschließung des Baugebiets auch ohne Fällen der Bäume möglich sei. Für Vögel, Insekten und Fledermäuse seien die Bäume und Sträucher ein wichtiger Lebensraum. Den Kindern der Anwohner dienen die kleinen Wäldchen seit Generationen als sichere, nahe gelegene Erkundungs- und Spielflächen. Die im Sommer oft trocken liegenden Bäche dienten bei Starkregen-Ereignissen als Schutz für die umliegenden Grundstücke und Gebäude, ist in der Petition nachzulesen. Bis Freitag, 14.30 Uhr, war diese von 316 Personen unterzeichnet worden.

„Derzeit gibt es keinerlei Planungen für diesen Bereich“, sagt Frank Lammert auf Nachfrage der Westfälischen Nachrichten. Allerdings will der Beigeordnete nicht ausschließen, dass in dem Bereich eine entsprechende Planung angestoßen werden könnte.

Auf der Internetseite der Stadt wird das konkreter behandelt: „Der Bebauungsplan soll Flächen für eine Wohnbebauung (voraussichtlich circa 15 Baugrundstücke) in eingeschossiger Bauweise vorsehen. Eventuell ist auch eine zweigeschossige Bauweise möglich. Eine genaue Aussage ist zurzeit noch nicht möglich.“ Im gleichen Atemzug findet sich dort die Aussage, dass „zurzeit die Aufstellung eines Bebauungsplanes für eine Fläche im westlichen Stadtbereich – „Esch, Ackerstraße, Kleefeldstraße“ – vorbereitet“ wird.

Neben den alten Eichen stehen auch zwölf bis 15 Obstbäume auf der Wiese. Ob die ebenfalls erhalten werden könnten? Dolores Herdt sähe kein Problem darin, wenn „die Stadt auf ein oder zwei Baugrundstücke verzichtet, um die Bäume zu erhalten“.