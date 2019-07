Zum dritten Mal veranstaltet das Bündnis für Familie am Samstag, 31. August, einen Nachtflohmarkt in der Innenstadt. Er wird, wie schon in den beiden Jahren zuvor, wieder schwerpunktmäßig auf dem Rathausplatz stattfinden.

Sollte der Platz dort nicht reichen, wollen die Organisatoren die Fläche in Richtung Bahnhofstraße vergrößern. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Frequenz westlich vom Römer für die Händler schlechter war als östlich, heißt es zur Begründung. Ab 17 Uhr darf aufgebaut werden, um 18 Uhr wird der Nachtflohmarkt beginnen. Dieses Jahr wird es wieder eine musikalische Begleitung geben, heißt es in einer Pressemitteilung, und der Römer wird Getränke und auch Bratwürstchen anbieten.

Wer mitmachen möchte, kann sich in der Tourist-Information im Alten Rathaus eine Stand-Karte für eine Spende von mindestens zehn Euro besorgen. Dafür darf ein Stand von drei mal drei Metern aufgebaut werden. Alternativ kann der Betrag auch direkt an das Bündnis für Familie überwiesen werden. Die Karte ist in diesem Fall am Abend des Nachtflohmarktes am Stand des Bündnisses für Familie abzuholen.

Den Standplatz können sich die Flohmarkthändleranhand der Nummer selbst aussuchen. Bei Überweisung wird der Platz jedoch vom Bündnis für Familie zugeteilt. Anmeldungen sind ab Samstag 17. August, möglich. Gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen.

Möglich soll aber auch eine spontane Teilnahme für Standbetreiber sein. Für sie gibt es die Karten ebenfalls am 31. August abends beim Bündnis für Familie. Auch in diesem Fall werden die Plätze zugeteilt.

2018 konnten die Besucher des Nachtflohmarktes an fast 70 Ständen nach Schnäppchen stöbern. Die Organisatoren hoffen darauf, diese Zahl diesmal vielleicht noch zu steigern.

Sie betonen zudem, dass das Bündnis die Kosten für die Veranstaltung trotz der Standgebühren nicht allein stemmen kann. Unterstützung erfahren die Verantwortlichen dabei eigenen Angaben zufolge vor allem durch die VR-Bank, aber auch durch die Betreiber des Römers.