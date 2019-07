Instrumentale Schätze

Interessanter und kontrastreicher als die jüngste, die 20. Orgelexkursion des Vereins zur Förderung der Kirchenmusik hat wohl keine der bisherigen fünftägigen Touren zu historischen und bemerkenswerten neuen Orgeln begonnen. Auf dem Weg zum Zielgebiet, dem Rheingau, war die Orgel im Dom zu Wetzlar einen intensiven Besuch wert.

Dieses Instrument wurde 1955 quasi als Musterinstrument der sogenannten Orgelbewegung errichtet, die seit Jahrzehnten die Abkehr von der das Orchester imitierenden Orgel hin zur Rückbesinnung auf das barocke Klangbild propagierte. Die Konzeption dieses großen Instrumentes geht wesentlich auf den berühmten Frankfurter Orgelvirtuosen Helmut Walcha zurück.

Was aber wirklich barocker Orgelklang ist, wurde den Lengericher Orgelfreunden an dem 200 Jahre älteren, absolut original erhaltenen, kleineren Instrument in der ehemaligen Klosterkirche Altenberg, nur unweit von Wetzlar, mehr als sinnfällig. Nach der Aufhebung des Klosters fiel diese Orgel in einen Dornröschenschlaf, blieb unangetastet, bis man vor einiger Zeit entdeckte, welchen Schatz man dort hatte. Orgelstücke klingen, im Vergleich zur großen Domorgel, viel authentischer, lebendiger, blühen gleichsam mehr.

Diese 20. Exkursion hatte insgesamt 13 Orgeln zum Ziel. Drei verdienen besondere Erwähnung: Da ist die Orgel aus dem Jahre 1911 in der Lutherkirche in Wiesbaden mit ihrer ungewöhnlich breiten Klangpalette. Die Orgel in der Kirche zu Kiedrich, die, gebaut um 1500, zu den ältesten spielbaren Orgeln der Welt gehört, und schließlich die aus Amerika stammende, 1930 konstruierte Orgel mit ihrem viermanualigen Spieltisch, den man mit seinen unzähligen Schaltern und Knöpfen lange intensiv studieren muss, um dieses in Deutschland einmalige Instrument überhaupt bedienen zu können. Vor wenigen Jahren wurde diese Orgel in die evangelische Kirche zu Ingelheim transferiert und löste mit ihren für deutsche Orgeln ungewöhnlichen, auch durchaus weltlichen Klängen bei den Lengericher Orgelfreunden viel Beifall aus. Dazu trug natürlich auch die Präsentation durch die zuständigen Organisten bei, die per Videokamera das Wirken der Tastenkünstler, zum Beispiel beim vierstimmigen Spiel nur mit den Füßen, sichtbar machte. Eine vergnügliche Show.

Auch zwei ungewöhnliche neue Orgeln standen auf dem Reiseprogramm: Das Instrument in der Stephanskirche zu Mainz, das sich in seiner äußeren Gestaltung als Skulptur zugunsten der Chagall-Fenster zurücknimmt. Überraschend vielseitig zeigte sich die Orgel in der St. Anna-Kirche in Limburg, deren ausgeprägtes, ungewöhnliches Klangkonzept vom Orgelbauer selbst vorgestellt und erläutert wurde.

Immer wieder hörten die Exkursionsteilnehmer bei der Erklärung und der Geschichte des jeweiligen Instrumentes, wie eigentlich jede Generation sich an den Orgeln zu schaffen machte, indem man das Klangbild dem Zeitgeschmack anpassen zu müssen glaubte und damit die Persönlichkeit und Charakteristik eines Instrumentes zerstörte. Inzwischen ist man bemüht, diese Entstellungen wieder rückgängig zu machen und möglichst den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen.

Die Reisegruppe hatte oftmals Gelegenheit, einen Blick ins Innere der Orgel zu werfen, um zu sehen und zu staunen, wie ein solches Instrument technisch funktioniert. Kantor Christoph Henzelmann hatte zu allen besuchten Orgeln ausführliche Informationen zusammengestellt. Die Interpreten vor Ort stellten ihre Instrumente in Wort und Spiel vor.

Zeit ließ das von Gabriele Henzelmann und Ralf Eichner zusammengestellte Programm auch für touristische Unternehmungen. Dass im Rheingau eine Weinprobe dazu gehörte, war zum Beispiel selbstverständlich.

Ziel der nächsten Exkursion ist 2020 der Harz.