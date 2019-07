„Schatzkisten“ aus Settel

48 Menschen mit Behinderung sind in der Betriebsstätte Settel der Ledder Werkstätten (LeWe) beschäftigt. Für das Saerbecker Unternehmen Saertex fertigen sie tausende Transportkisten im Jahr, machen Vermessungspflöcke für den LWL, stellen Pflanztische und Deko fürs eigene Geschäft, das Visavis, her. Und sie bauen Topfkisten, mit denen es eine besondere Bewandtnis hat: Seit zwölf Jahren ist das Unternehmen Küchen aktuell mit Hauptsitz Braunschweig Auftraggeber. Die Firma, einer der großen Player im deutschen Küchenmarkt, beschäftigt 1150 Mitarbeiter an 14 Standorten.

Dort heißt die LeWe-Kiste „Schatzkiste“, denn ab einem gewissen Einkaufswert bekommt sie der Küchenkunde dazu und entdeckt darin ein siebenteiliges Topfset. Das kommt so gut an, dass das Unternehmen seit Jahren große Kistenchargen in Settel ordert. Im vierstelligen Bereich liege die Jahresproduktion, so LeWe-Bereichsleiter Jörg Wiermann. Die Topfkiste habe sich zum ganzjährigen Auftrag mit hohen Stückzahlen gemausert.

Was bedeutet das für Menschen mit geistiger Behinderung vor Ort? Auf den ersten Blick wirkt Settel wie eine große Schreinerei mit den Bearbeitungsmaschinen, dem Holzlager und dem Spänebunker. Beim zweiten, längeren Blick entdeckt man, dass die Mitarbeiter dort – anders als im normalen Betrieb – alle Prozesse in kleine Schritte zergliedern und vieles eben nicht maschinell, sondern rein manuell erledigt wird. Effekt: 48 Beschäftigte finden täglich ihr persönliches Maß Teilhabe durch Arbeit.

Beispiel Topfkiste: In aller Ruhe setzt Andrej Beifus den Luftdrucktacker an. Klammer für Klammer, Profilbrett für Profilbrett geht das so, bis eine Stirnwand fertig ist. Nebenan widmet sich Henning Schröer mit dem gleichen Werkzeug dem Boden, während sich hinter ihm eine Wand aus fertigen Kisten türmt. Sie wächst nach und nach, denn Philip Bühren setzt die Bauteile, die seine beiden Kollegen produziert haben, routiniert zusammen.

Jeder in diesem abgeteilten, etwa fünf mal zwölf Meter großen Raum kennt seinen Beitrag zum Produkt genau. Da läuft ein klug strukturierter Prozess, der vom meterlangen Lieferholz bis zur fertigen Kiste viele Arbeiten in sich birgt. Dafür haben Mitarbeiter zum Beispiel Schablonen entwickelt, sodass Menschen mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten dabei sind. Darunter auch junge Leute aus dem Ladberger Bildungszentrum, erklärt Mitarbeiter Wolfgang Osterhaus . Die könnten in ihren Praktika den Werkstoff Holz im überschaubaren Rahmen kennenlernen.

In der großen Halle nebenan sitzen die Handgriffe ebenfalls: An diesem Tag schneidet Frank Speck die Griffleisten der Kiste an der Ablängsäge zu und wählt dazu das passende Programm, das Mitarbeiter eingegeben haben, am Bedienpult aus. Dieter Abramsen ist der Mann für den Zuschnitt der Profilbretter, die gebündelt vom Rheinenser Lieferanten kommen.

Keine Kiste verlässt die Halle ohne die Behandlung von Friedrich Hükse. Geschickt wendet der Ibbenbürener jeden Quader mit der linken und sorgt mit dem Schwingschleifer in der rechten Hand für den letzten Schliff.

„Wir machen immer 20 Paletten zu 28 Stück. Dann liefert eine Spedition für uns aus“, so Osterhaus, der betont, dass alles sehr selbstständig laufe. Da die Arbeit immer im Hause sei und man auf Vorrat bauen könne, seien mal nur zwei Beschäftigte in diesem Auftrag unterwegs. Dann wieder bis zu acht, wenn der Auftraggeber seine bundesweiten Aktionen fahre. Die Beschäftigten mögen „ihre“ Kiste, weil sie einander abwechseln bei den Aufgaben und auch, weil ihr Produkt später viel Wertschätzung erfährt.

Das weiß Paul Happe (Leitung Kitchenstore in Braunschweig) aus vielen Kundengesprächen. Im Januar hat er Settel besucht und war begeistert vom Team. Der Manager bescheinigt ihm „hohe Verlässlichkeit“ und sagt: „Die LeWe sind ein attraktiver Lieferant.“ Happe freut sich, „dass wir mit der Kiste Menschen mit Behinderung die Möglichkeit geben, sich aktiv einzubringen“.