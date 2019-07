Möglicherweise ist in der vergangenen Woche in Lengerich ein Brandstifter am Werk gewesen. Diesen Verdacht äußern Feuerwehr und Polizei. Der Grund: Gleich drei Mal, so Feuerwehrchef Hartwig Hübner, habe es in den vergangenen Tagen Einsätze an der Straße Stutenkamp in Antrup gegeben.