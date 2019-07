„Wir haben ein lachendes und ein weinendes Auge, wenn wir an unser Konzert am Donnerstag denken.“ Matthias Drögsler, Gitarrist und Sänger der Band „Mute“ blickt mit Vorfreude auf den Aufritt bei Rock am Rathaus am 1. August.

Er weiß aber auch, dass es das vorerst letzte Konzert in Lengerich sein wird. „Nach acht Jahren werden wir als Band erstmal eine Pause einlegen und keine Auftritte mehr spielen“, schließt sich Cajon-Spieler Jendrik Peters an. Angefangen hatte alles 2011 als Abi-Band, danach spielten die drei Musiker bei Geburtstagen, Hochzeiten, Taufen und andere festlichen Anlässen. Zunächst waren sie mit Chris Triphaus am Bass unterwegs, seit 2015 spielt Jan Backenecker aus Rheine die tiefen Töne.

„Unsere privaten und beruflichen Wege machen es erstmal nicht mehr möglich, die Band so aufrecht zu erhalten, dass es Spaß macht“, erläutert Jendrik Peters. „Deshalb wollen wir am Donnerstag noch mal mit vielen Leuten vor der Platane auf dem Rathausplatz feiern“, freut sich Matthias Drögsler auf den Auftritt (ab 20.30 Uhr). Die Band bietet Songs aus den 80ern, 90ern bis in das Jahr 2018 mit Gitarre, Bass, Cajon und ihren Stimmen. „Wir wollen keinen Krach machen, sondern Mitsingmusik“, sagt Jan Backenecker.

Den Anfang macht am Donnerstag ab 19 Uhr ein Stammgast der beliebten Livemusik-Reihe. Musical-Sängerin Lena Krommrei und wird bekannte Musical-Melodien präsentieren. „Die vergangenen vier Jahre waren echt klasse und es ist einfach eine schöne Abwechslung, statt auf einer Musicalbühne unter einem Baum zu singen“, freut sich Krommrei.

Veranstaltet wird Rock am Rathaus vom Verein Offensive Lengerich, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Lengerich lebens- und liebenswert zu machen. Präsentiert wird der Abend von der Firma Upmeyer. Der Eintritt ist frei, um Spenden für die Aufrechterhaltung der Veranstaltung wird gebeten.