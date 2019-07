Der Titel „Mondscheinkino“ soll am kommenden Wochenende seinem Namen wieder alle Ehre machen. Wenn es dunkel wird und der Mond zum Vorschein kommt, flimmern im Generationenpark Kinofilme auf einer Großleinwand. In diesem Jahr geht der Verein „Offensive Lengerich“ als Veranstalter mit vielen Unterstützern neue Wege. Erstmals werden an zwei Tagen Kinofilme gezeigt.

Am Freitag, 2. August, findet der Abend in Kooperation mit dem Jugendbeirat und dem Jugendzentrum statt. Folglich ist vor allem ein junges Publikum die Zielgruppe. Aber auch Erwachsene sind eingeladen, Kino-Atmosphäre unter freiem Himmel zu erleben. Gezeigt wird der Film „Jumanji – Willkommen im Dschungel“. In dem Fantasyfilm geraten vier Jugendliche durch ein altes Videospiel, auf das sie durch Zufall stoßen, in einen Dschungel und müssen allerhand Abenteuer bestehen.

Am Samstag, 3. August, wird der Film „Bohemian Rhapsody“ auf der Leinwand präsentiert. Der Abend steht somit im Zeichen der Musik der legendären Band „Queen“ und zeichnet den schillernden Werdegang von Frontmann Freddy Mercury nach. Der Film wurde im Februar mit vier Oscars ausgezeichnet.

Erstmals muss beim Mondscheinkino Eintritt bezahlt werden. Begründet wird das von den Organisatoren mit den hohen Kosten unter anderem für Filmvorführtechnik und Filmleihe. Kinder und Jugendliche zahlen drei Euro, Erwachsene acht Euro. „Die Offensive hofft, dass die Besucher hierfür Verständnis haben, damit die Kinoabende auch weiterhin stattfinden können“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für Kinder und Jugendliche gibt es die weitere Besonderheit, dass aus Jugendschutzgründen der sogenannte „Mutti-Zettel“ vorgelegt werden muss. Auf den entsprechenden Werbeplakaten (QR-Code) sowie auf der Homepage des Jugendzentrums kann dieser abgerufen werden.

Einlass in den Generationenpark soll an beiden Abenden ab 20 Uhr sein. Mit Einbruch der Dunkelheit ab circa 21 Uhr werden dann die Filme gezeigt.