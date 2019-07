Ein dringendes Bedürfnis

Wenn es ums stille Örtchen geht, nimmt Norbert Junghöfer kein Blatt vor den Mund. Seit Jahren setzt er sich dafür ein, dass es ausreichend öffentlich zugängliche Toiletten in der Stadt gibt. Er spricht von einem „Tabuthema“. Denn neben Familien mit kleinen Kindern gehe es vor allem um ältere Mitbürger. Und die sprächen nur ungern darüber. Am Montag befasste sich der Seniorenbeirat mit der Problematik, Junghöfer ist dessen Vorsitzender.

„Ich kenne viele aus dem Osten der Stadt, die sich genau überlegen, wo sie hergehen, wenn sie ins Zentrum wollen“, beschreibt der 80-Jährige, wie Betroffene offenbar Notsituationen vorbeugen wollen. In der Vergangenheit hat er sich beispielsweise darum bemüht, dass in neuen Supermärkten und Discountern auch WCs eingeplant wurden. Ob es seinem Engagement geschuldet ist, sei dahin gestellt, Junghöfer nimmt gleichwohl zufrieden zur Kenntnis, dass etwa beim Aldi am Kreisverkehr Ladberger Straße jedermann auf die Toilette gehen kann.

Und in der Beiratssitzung berichtete Dieter Rogge , dass die evangelische Kirchengemeinde als Träger des neuen Friedhofs jüngst Hinweise angebracht habe, die dort auf ein WC hinweisen.

Doch all das ist Junghöfer bei Weitem noch nicht genug. Bei der Stadt liegt ein Antrag des Seniorenbeirats vor. Es geht um den Bahnhof. Bekanntermaßen ist der Abriss des Gebäudes, das sich inzwischen im Eigentum der Stadt befindet, geplant. Einen Neubau von ähnlichem Ausmaß dürfte es kaum geben, seitens der Verwaltung war zuletzt von einem „Entreebereich“ die Rede. Der Seniorenbeirat will, dass bei dem Vorhaben auch ein öffentliches WC eingeplant wird. Genau genommen soll es eine automatische City-Toilette sein, wie es sie unter anderem schon auf dem Domplatz in Münster gibt. Die, so Junghöfer, seien nahezu wartungsfrei und reinigten sich nach jeder Benutzung selbst. Im Antrag heißt es: „Der Seniorenbeirat ist (...) der Meinung, dass Reisende, egal ob auf einen Zug wartend oder in der ,Stadt mit Weitblick‘ ankommend, die Möglichkeit haben müssen, eine Toilette aufzusuchen, zumal der Bahnhof nicht in Citynähe liegt.“

Sollten Rat und Verwaltung das Vorhaben mittragen, wäre es ein weiterer wichtiger Mosaikstein zu einem großen Ganzen. Auch dabei ist Norbert Junghöfer aktiv – in seiner Rolle als Vorsitzender des Seniorenbeirats und als Mitwirkender im Bündnis für Familie. Das hat sich seinen Worten nach nämlich zum Ziel gesetzt, eine Bestandsaufnahme zu öffentlichen Toiletten in Lengerich zu machen. Zielsetzung sei eine Karte oder ein Flyer, in dem die WCs verzeichnet sind und erläutert wird, welcher Service geboten wird (Behinderten-WC, Öffnungszeiten, mögliche Kosten, Standort).

Ein erstes Gespräch mit Bürgermeister Wilhelm Möhrke hat bereits stattgefunden. Klar ist inzwischen auch, dass das Modell „Nette Toilette“, das nach Angaben der Macher bundesweit in mehr als 270 Städten umgesetzt worden ist, nicht zum Tragen kommen soll. Denn das wäre, so Junghöfer, mit Kosten allein schon für die Nutzung der Idee verbunden.

Orientieren könne man sich eher an Emsdetten. Dort ist unter dem Namen „Stilles Örtchen – Emsdettens Innenstadt entspannt genießen“ ein eigenständiges Konzept entwickelt worden. Aufgeführt werden 14 Toiletten, angefangen beim Rathaus über Supermärkte, Geschäfte und Kneipen bis hin zum Bahnhof.

Die Bestandsaufnahme, sagt Junghöfer, solle noch in diesem Jahr erfolgen. Er sei optimistisch, dass anschließend auch in Lengerich eine vernünftige Gesamtlösung erreicht werden kann.