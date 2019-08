Von Freitag, 9. August, bis Sonntag, 11. August, laden regionale Schausteller zum Lengericher Stöppelmarkt ein. Kirmesfans wird vom großen Fahrgeschäft über Kinderkarussells und Spielbuden bis zum Imbissstand die gesamte typische Unterhaltungspalette geboten.

Marktmeister Lothar Wohnfurter kündigt an, dass „Breakdance“, „Musikexpress“ und „Devil Dance“ für rasantes Fahrvergnügen sorgen sollen. Nicht fehlen wird auch der große Autoscooter. Für kleine Gäste gibt es unter anderem den „Babyflug“, einen „Kinderkettenflieger“ und „Mickys große Fahrt“.

Wer möchte, kann sein Glück beim Pfeilwerfen oder Entenangeln versuchen. Getränke-, Imbiss und Verkaufsstände komplettieren den Stöppelmarkt. Zu Gast sein wird zudem erneut der Kinder- und Jugendzirkus Alfredo aus Münster, der in regelmäßigen Abständen Vorführungen bieten wird.

Optischer Höhepunkt dürfte bereits am Freitagabend das Barockfeuerwerk werden, das ab 22 Uhr auf dem angrenzenden Grundstück der Bodelschwingh-Realschule gezündet wird und sich vom Marktplatz an der Seilergasse gut beobachten lässt.

Geöffnet ist der Stöppelmarkt an allen drei Tagen ab 14 Uhr, Schluss ist am Freitag und Samstag um 23 Uhr, am Sonntag bereits um 22 Uhr.