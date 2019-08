Japan kommt an den Teuto

Hilfe aus Düsseldorf für das Parkleuchten in Lengerich – die Organisatoren der Veranstaltung, die am Freitag und Samstag, 23./24. August, viele Besucher zum „ Hortensia Garden “ und zur LWL-Klinik locken soll, gehen zumindest auf den ersten Blick ungewöhnliche Wege. Wenn man indes weiß, was da in drei Wochen genau passieren soll, erklärt sich der Kontakt in die Landeshauptstadt. Uwe Kiwitt , der seit der Parkleuchten-Premiere 2008 immer für die Inszenierungen zuständig war, will einen Teil des Parkleuchtens in Lengerich dem Thema Japan widmen.

Und weil in der Landeshauptstadt viele Menschen aus dem Land der aufgehenden Sonne leben, war es naheliegend, sich dort Unterstützung zu holen. Kiwitt plant, dem Hortensien-Park für zwei Tage ein japanisches Ambiente zu verpassen. Der Grund: „Die Pflanzen stammen ursprünglich aus Japan“, sagt der künstlerische Leiter.

Das Gelände an der kleinen LWL-Kapelle soll dafür in stimmungsvolles Licht getaucht werden. Als „optische Marker“ warten auf die Gäste am Eingang links von der Kapelle über 1,50 große Hortensien, die in Töpfen stehen sollen. Zudem werden sie akustisch auf Deutsch und Japanisch – dafür die Hilfe aus Düsseldorf – begrüßt. Weiter soll es für die Besucher den unteren Weg im Park Richtung Westen gehen, wo in einem Halbkreis noch einmal rund 1,80 Meter große Hortensien und japanische Trommeln (Taikos) arrangiert und mit Licht in Szene gesetzt werden.

Und weil Hortensien sozusagen die Chamäleons unter den Pflanzen sind – sie können je nach Bodenbeschaffenheit und Düngung ihre Farbe wechseln –, will Kipp auch diese Eigenart mit Scheinwerfern nachstellen. Auf dem Weg zurück zur Kapelle spielt auf dem Hauptweg dann noch das Thema Wasser eine größere Rolle. Dafür wollen die Veranstalter eigens drei Springbrunnen aufbauen.

Der zweite Parkleuchten-„Spielort“ wird der Innenhof der LWL-Klinik sein. Der rund 600 Meter lange Fußweg dorthin wird illuminiert, ein toter Baum soll unterwegs für die Besucher zu einem besonderen Blickfang werden.

Höhepunkt auf dem Klinikgelände soll an beiden Abenden eine Licht- und Musikshow werden. Zu sehen sein wird die mit Einbruch der Dunkelheit ab circa 21.30 Uhr. Zudem verspricht Thomas Köhler, Leader-Regionalmanager, ein „attraktives Mitmachprogramm“, das besonders für Familien geeignet sei und zu dem unter anderem Musik und Zirkus, aber auch zahlreiche Stände gehören sollen. Seinen Worten zufolge sind beispielsweise die Biologische Station des Kreises und der Natur- und Geopark Terra-Vita vertreten, Essen und Trinken werde es selbstverständlich auch geben.

Seit elf Jahren veranstaltet der Kreis Steinfurt das Parkleuchten. Es geht nicht zuletzt darum, Leader-Projekte auf besondere Art und Weise in Szene zu setzen. Bei Leader handelt es sich um ein von der Europäischen Union initiiertes Projekt zur Förderung des ländlichen Raums. In Lengerich ist dadurch unter anderem der „Hortensia Garden“ entstanden. Die Parkleuchten-Standorte wechseln Jahr für Jahr zwischen den Kommunen des Kreises.