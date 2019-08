Experten-Einschätzung steht aus

Dabei soll es offenbar auch bleiben. Auf Anfrage der WN heißt es, dass „bisher keine weiteren Gebäude in der Überlegung“ seien. An der Einrichtung im Zentrum der Stadt hatte es bereits vor einiger Zeit wiederholt Probleme gegeben. Das hatte zu den nun laufenden Überlegungen geführt. Aktueller Stand ist, dass noch geklärt wird, ob die juristischen Grundlagen für einen Kameraeinsatz gegeben sind.

In der Verwaltung sei das zwar bereits passiert. „Die Stadt Lengerich wird den Vorgang aber zur endgültigen rechtssicheren Abwicklung an den zuständigen Datenschutzbeauftragten weiterleiten“, wird der Stand der Dinge erläutert. Der genannte Experte ist Mitarbeiter der Kommunalen ADV-Anwendergemeinschaft West, einem kommunalen Zweckverband.

Weiter wird mitgeteilt, „dass eine Videoüberwachung des Außenbereiches auch außerhalb der Schulzeit nur unter Abwägung aller schutzwürdigen Belange möglich ist.“ Vorrang hat laut Stadt die Ausschöpfung anderer Maßnahmen, die Abhilfe in Sachen Einbrüche und Vandalismus versprechen. Als Beispiel werden Bewegungsmelder genannt, die an der Bodelschwingh-Realschule bereits installiert worden sind. Auch ein Sicherheitsdienst ist im Auftrag der Stadt im Einsatz – nicht nur an der Bodelschwingh-Realschule, sondern auch an der Gesamtschule, am HAG und an der Bonhoeffer-Realschule. Der Bau eines Zauns „scheidet zum jetzigen Zeitpunkt“ allerdings aus. Schlussendlich kommt die Verwaltung zu dem Schluss, dass die Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten entscheidend sein wird, ob die Videoüberwachung kommt oder nicht.

Lengerich steht mit den Überwachungs-Gedankenspielen in der Region nicht allein da. In Münster sprach sich vor der Sommerpause der Schulausschuss für den Einsatz von Kameras an zwei Schulstandorten aus. In anderen Kommunen gibt es das bereits seit einigen Jahren. In Greven werden so fünf Schulhöfe kontrolliert. Und in Westerkappeln wurde schon vor geraumer Zeit das Fazit gezogen, dass durch den Einsatz von Kameras Fälle von Vandalismus „merklich zurückgegangen“ sind.