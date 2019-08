Am Donnerstag, 8. August, wird es amerikanisch unter der Platane auf dem Rathausplatz: Mit Chuck Plaisance ist bei Rock am Rathaus ein Musiker aus New Orleans zu Gast, der seine zwölfsaitigen Gitarre mitbringt und Lieder, unter anderem von Neil Young , Led Zeppelin und The Animals.

Chuck Plaisance tourte bereits im Alter von 13 Jahren als Frontmann, Leadsänger und Gitarrist mit Bands durchs Land. Er arbeitete auch als Konzertproduzent bei größeren Veranstaltungen, unter anderem von Air Supply, Kansas, Cheap Trick, Dr. John und The Neville Brothers & The Meters.

Nach einem Umzug nach Hollywood in den 1980er Jahren wurde er als Vollzeit-Gesangslehrer am Musicians Institute in Hollywood eingestellt, wo er 18 Jahre tätig war. 1989 wurde er engagiert, um das Synclavier Studio zu leiten und Unterstützung für die letzte Etappe der Michael Jackson „Bad“-Tour zu leisten, heißt es in einer Pressemitteilung der Rock-am-Rathaus-Organisatoren vom Verein „Offensive“.

Vor einigen Jahren hat es den Musiker nach Ibbenbüren gezogen. „Ich brauche Ruhe und keine Hektik mehr“, sagt Chuck Plaisance über sich und sein Leben. „Ich mag es, kleine, gemütliche Konzerte zu spielen“, freut er sich auf seinen Auftritt in Lengerich. Ein Unbekannter ist er nicht, hat er doch schon auf dem Rathausplatz gespielt. Beginn ist wie gewohnt um 19 Uhr.