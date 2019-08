Der Verkehr werde an der Baustelle der Talbrücke Habichtswald/Tank-und Rastanlage "Tecklenburger Land" vorbeigeführt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (8./9.8.) sei der Verkehr im Bereich der Habichtswaldbrücke ebenfalls von Sperrungen betroffen. Autofahrer werden dann in beiden Richtungen außen entlang geleitet, damit Arbeiten im Mittelstreifen erledigt werden können, so Straßenbau NRW.