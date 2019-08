Nicht alles ist zu regeln

Am Dienstagmittag steppte weder an der Stettiner Straße, noch an der Grundschule Intrup, noch an der Schultebeyringstraße der Bär. Anders war es am frühen Nachmittag auch nicht an der Erich-Kästner-Straße und an der Hölderlinstraße. Auf keinem dieser Spielplätze wurde geschaukelt, im Sand gebuddelt, auf einem Gerüst geklettert oder gekickt. Und somit drohte auch kein Ärger mit Nachbarn, die sich durch die mit dem Spielen verbundene Geräuschkulisse hätten gestört fühlen können. Doch es geht auch anders, wie Martin Pogrifke berichtet. Der Leiter des städtischen Fachdienstes Sicherheit und Ordnung sagt, dass Jahr für Jahr ab April/Mai die Zeit der Beschwerden über Kinderlärm auf Spielplätzen beginnt.

Er und seine Kollegen widmen sich dem Thema aktuell, auch ohne dass sie erboste Anrufer erreichen. Vom Rat sind sie vor den Ferien beauftragt worden, ein Gesamtkonzept für Lengerichs Spielplätze zu erarbeiten ( WN , 12. Juli). Ausstattung, Nutzungszeiten, Prüfintervalle nennt Pogrifke als Beispiele dafür, was in einem solchen Konzept Niederschlag finden könnte. Seinen Angaben zufolge wird sich die Verwaltung zudem umschauen, wie in anderen Kommunen mit dem Thema umgegangen wird.

Allerdings ist es nicht so, dass die Spielplätze bislang ein regelfreier Raum sind. Schilder weisen auf verschiedene Dinge hin. Pogrifke sagt, dass die Nutzung normalerweise von 8 bis 20 Uhr gestattet ist, von 13 bis 15 Uhr sollte übermäßiger Lärm vermieden werden.

Der Fachdienstleiter macht aber auch deutlich, dass nicht alles festgeschrieben und durch Grenzen klar bestimmt werden kann. Klassiker sind seinen Worten zufolge Beschwerden übers Fußballspielen auf Spielplätzen. Da gehe es zum einen um den Geräuschpegel, zum anderen aber auch um fehlende Fangzäune. Klar sei in solchen Fällen, dass 17- oder 18-Jährige sich dafür einen anderen Ort suchen müssen. Pogrifke verweist auf die Bolzplätze an der Kirchpatthalle, an der Ostpreußenstraße und auf der TWE-Wiese. Doch was, wenn die jungen Sportler erst acht oder zehn Jahre alt sind? „Da tue ich mich durchaus schwer mit“, räumt Pogrifke ein und fügt hinzu: „Die will ich ja nicht auf die Straße schicken.“

Ein Grund, warum er auch um Toleranz und Verständnis bei Anwohnern wirbt. Zudem sei es für die Verwaltung immer wieder eine Herausforderung, Meldungen über Krach richtig einzuordnen, weil es auch um ein „subjektives Empfinden“ gehe – sprich, was der eine bereits als unerträglich einordnet, kann für den anderen noch gut im Rahmen liegen.

Rechtliche Vorgaben Kinderlärm beschäftigt immer wieder Gerichte in Deutschland. Grundsätzlich gilt, dass Kinderlärm anders zu bewerten ist als beispielsweise die durch Verkehr verursachte Geräuschbelastung. So heißt es in Paragraf 22 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes: „Geräuscheinwirkungen, die von Kindertageseinrichtungen, Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen wie beispielsweise Ballspielplätzen durch Kinder hervorgerufen werden, sind im Regelfall keine schädliche Umwelteinwirkung. Bei der Beurteilung der Geräuscheinwirkungen dürfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden.“ Was ist der Regelfall und was nicht? Mit dieser Frage befasste sich 2015 das Verwaltungsgericht Trier. Zugrunde lag die Klage eines Weinstubenbetreibers. Demnach wären Sonderfälle, wenn bei Spielplätzen die unmittelbare Nachbarschaft zu sensiblen Nutzungen wie Krankenhäusern oder Pflegeanstalten besteht oder Spielplätze sich nach Art und Größe sowie Ausstattung nicht in das vorhandene Wohngebiet einfügen. ...

Kindern auf der einen und Anliegern auf der anderen Seite mit ihren Bedürfnissen und Anliegen gerecht zu werden, könne somit zum „Balanceakt“ werden, beschreibt der Fachdienstleiter die Herausforderung. Und er erinnert an eines: Einerseits sollen Spiel- und Bolzplätze in ausreichender Zahl vorhanden sein, andererseits wolle sie kaum jemand vor seiner Haustür haben. Sie in die Außenbereiche zu verlegen, gehe aber auch nicht. Erstens wären sie da nur schlecht erreichbar für die junge Klientel und zweitens würde die „soziale Kontrolle“ verloren gehen, somit die Gefahr von unerwünschten Gästen, Vandalismusschäden, Alkoholkonsum und ähnlichen Negativerlebnissen steigen.