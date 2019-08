Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Overbecker Damm hat sich am Dienstagabend ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 35 000 Euro beziffert.

Um 19.50 Uhr waren der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert worden. Nach Angaben der Beamten vor Ort erlitten zwei junge Fahrzeugführer bei der Kollision leichte Verletzungen, sie wurden beide vorsorglich mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Unfall fordert zwei Verletzte 1/5 Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Overbecker Damm sind am Dienstagabend zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: Jens Keblat

Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Overbecker Damm sind am Dienstagabend zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: Jens Keblat

Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Overbecker Damm sind am Dienstagabend zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: Jens Keblat

Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Overbecker Damm sind am Dienstagabend zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: Jens Keblat

Auf der Kreuzung Saerbecker Damm/Overbecker Damm sind am Dienstagabend zwei Pkw kollidiert. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Foto: Jens Keblat

Der Unfallhergang soll sich wie folgt abgespielt haben: Der 21-jährige Fahrer eines roten Seat befuhr den Overbecker Damm (K24) in Richtung Brochterbeck. An der Kreuzung mit dem Saerbecker Damm (K2) hielt er nicht am Stop-Schild und missachtete so die Vorfahrt des querenden Verkehrs, woraufhin es zur Kollision mit einem von links kommenden BMW eines 23-Jährigen kam. Durch die Wucht des Zusammenpralls landete der BMW auf einer angrenzenden Wiese.

An der Kreuzung haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder Verkehrsunfälle ereignet, darunter auch einige schwere. Bereits im Juli 2016 sahen sich die Behörden deshalb zum Handeln gezwungen. Auf dem Overbecker Damm wurden Stop- statt Vorfahrt-gewähren-Schilder aufgestellt. Im Einmündungsbereich wurden weiße Linien auf der Fahrbahn aufgebracht und auf dem südlich der Kreuzung gelegenen Teilstück des Overbecker Damms rubbelige Flächen, die bei Fahrzeugen leichte Vibrationen erzeugen und die Personen am Steuer so auf die nahende Kreuzung aufmerksam machen. Gleichwohl kam es auch danach noch zu mehreren Unfällen im Kreuzungsbereich, bei denen zum Teil auch Personen zu Schaden kamen. Zuletzt hat es dort Anfang Juli gescheppert.