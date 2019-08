Das Lager steht unter dem Motto „ Harry Potter “. Dementsprechend ist auch das Programm ausgearbeitet worden, erläutert Laura Budke , Leiterin des Ferienlagers. „Natürlich wird Quidditch gespielt“, spricht sie eine Aktivität an, die für die Kinder vorbereitet worden ist.

Ob aus den „Zauberlehrlingen“, die ins Ferienlager gefahren sind, am Ende richtige Magier werden? An den „Zutaten“ dürfte es nicht scheitern. Kräuterkunde steht ebenso auf dem Plan wie das Basteln von Zauberstäben und einem Besen, mit dem man in die Lüfte abheben kann.

Die Betreuer, allesamt Ehrenamtliche des Stadtjugendrings, und die 34 Teilnehmer beköstigen sich selbst. Damit immer was Leckeres auf den Tisch kommt, ist auch eine „Haus-Elfe“ – sprich Köchin – mit an Bord. Wie man am Gepäck der Kinder sehen konnte, hatten sich schon einige auf das Thema eingestellt und entsprechende Utensilien angezogen beziehungsweise in ihre Koffer und Reisetaschen gepackt.