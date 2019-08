Besonders bemerkenswert ist sicher der Kleinwagen, der am Mittwoch zwischen Altglas- und Altkleidercontainern neben dem Feuerwehrparkplatz abgestellt wurde. Zu vermuten ist, dass die Fahrerin oder der Fahrer angesichts der Situation ein paar Meter weiter den Pkw kurzentschlossen in die schmale Lücke steuerte.

Der Stöppelmarkt in Lengerich steht bevor. Das ist die Zeit, zu der auf dem Gelände neben dem alten Friedhof immer ein Teilbereich für die Schausteller freigehalten wird. Doch der reicht offenkundig nicht mehr. Das wird in dieser Woche sehr deutlich. So standen am Mittwochmorgen drei Wohnwagen und zwei andere Hänger auf dem Teil des Parkplatzes, der weiter für alle Verkehrsteilnehmer zur freien Verfügung stehen soll. Zudem hatte eine Zugmaschine Platz auf der Ecke direkt oberhalb der Container gefunden. Und auf dem Parkstreifen neben der ehemaligen Post waren noch einmal zwei kleinere Hänger sowie eine Zugmaschine samt Auflieger platziert worden. Zum Nachmittag hin wurde es dann sogar noch voller.

Kein Wunder, dass es da für Pendler und andere Pkw-Parker eng wurde. Zwei, drei Autos waren so abgestellt worden, dass sie schon auf die Fahrbahn ragten. Und selbst der Streifen an der Mauer unterhalb der Container war dicht an dicht mit Fahrzeugen besetzt. Jemand hatte seinen Wagen sogar halb unter einem großen Busch eingeparkt.

Dabei stehen wenig weiter jenseits der Bergstraße beim Getränkemarkt und Netto ebenfalls Parkplätze zur Verfügung. Ein Teil von denen – die vor der Schranke – können, so sie denn nicht fix vergeben sind, ganztägig kostenlos genutzt werden. Dort waren am Mittwoch den ganzen Tag über freie Kapazitäten. Sollte die Stadt zumindest in Zukunft eingreifen und lenkend tätig werden? Aus der Verwaltung heißt es, dass man sich heute von der Situation ein Bild machen möchte und dann Stellung nehmen wird.