Kommunen zahlen drauf

Die reinen Zahlen, von den Statistikern des Landesamts IT-NRW in Düsseldorf veröffentlicht, signalisieren Entspannung: Ob in Ladbergen, Lengerich, Lienen oder Tecklenburg – die Zahl der Asylbewerber, die Anspruch auf Regelleistungen haben, ist rückläufig im Vergleich 2017 zu 2018. Diese Entwicklung zeigt sich in Ladbergen, Lienen und Tecklenburg seit dem Jahr 2015. Vor vier Jahren suchten über eine Million Menschen Zuflucht in Deutschland.

In Lengerich sieht das anders aus. Im März 2015 wurde im einstigen Berufskolleg eine Erstunterkunft für Flüchtlinge eingerichtet. Mit der Konsequenz, dass die dort untergebrachten Personen anteilig auf die von der Stadt aufzunehmende Zahl von Flüchtlingen angerechnet wurden. Mit Schließung der Erstunterkunft vor rund zwei Jahren entfiel diese Gegenrechnung, Lengerich wurden mehr Flüchtlinge zugewiesen. Am Jahresende 2015 waren es 126 Hilfesuchende, ein Jahr später 120 und Ende 2017 dann 159 Empfänger von Regelleistungen. Am Silvestertag 2018 zählten die Statistiker 144 Anspruchsberechtigte in der Stadt. Diese Zahl ist im März auf 137 gesunken.

Die Unterbringung ist derzeit kein Problem. „Wir sind nicht komplett belegt“, sagt Rainer Kisker, Leiter des Fachdienstes Soziales in der Stadtverwaltung. So 70 bis 80 Plätze habe die Stadt in Reserve, was er mit den Worten „wir haben kein Problem mit Wohnungen“ im WN-Gespräch zusammenfasst.

Dem kann sein Kollege Christian Brüger von der Gemeinde Lienen nicht zustimmen. „Die Unterbringungsmöglichkeiten sind ausgereizt“, stellt er gegenüber den Westfälischen Nachrichten fest. Zwar verfüge die Kommunen über zwei größere Gebäude mit insgesamt 28 Wohneinheiten, doch die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt treffe auch die Gemeinde. Eine Vielzahl der Flüchtlinge habe einen Aufenthaltstitel und deshalb Anspruch auf eigenen Wohnraum. Doch der ist nur schwer zu bekommen. „Die Menschen bleiben in der Notunterkunft, wo dann der Platz für Neuankömmlinge fehlt“, erläutert der Leiter des Sozialamts in der Gemeindeverwaltung.

Etwas anders sieht es in Ladbergen aus. „Wir hatten schon mehr angemietete Wohnungen“, berichtet Sigrid Bücker-Dowidat im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. Auf Eigeninitiative hätten sich Flüchtlinge privat eine Bleibe gesucht und gefunden. Das gelte auch für Personen, die beispielsweise gerade eine Ausbildung machen.

Was die Zahlen des Statistischen Landesamts nicht abbilden, sind die unterschiedlichen Status der Personen. Da sind zum einen diejenigen, deren Asylverfahren noch läuft beziehungsweise deren Asylantrag abgelehnt ist. Bei letzteren liegt eine Ausreisepflicht vor, die allerdings mit sogenannten Abschiebehindernissen kollidiert. Diese Menschen sind in der Regel geduldet. Die Leistungen für diese Personen müssen in voller Höhe von der Kommune getragen werden.

Eine Erstattung vom Land gibt es nur für Flüchtlinge, deren Asylverfahren noch läuft. Dafür gibt es pauschal 866 Euro im Monat. Was sich nach viel anhört, aber schnell relativiert. „Da die Regelleistungen und Unterkunftskosten bereits über 534 Euro betragen, ergänzend noch Krankenhilfe und sonstige Leistungen zu gewähren sind, werden die Pauschalleistungen bereits hierfür verbraucht“, sagt Christian Brüger.

Ausgaben für nicht abrechnungsfähige Flüchtlinge (in der Regel Duldungsinhaber) sowie für Personalaufwendungen, Aufwendungen für Notunterkünfte und so weiter gehen zu Lasten der Kommune. Das hat sich in Lienen im vergangenen Jahr auf rund 480 000 Euro addiert. „Die Kosten für Personal, also Verwaltung, Hausmeister, Bauhof, sind da noch nicht eingerechnet“, stellt der Fachdienstleiter fest.

In Lienen lebten im Juni dieses Jahres 37 Personen mit dem Status geduldet, in Lengerich waren es am Ende des vergangenen Jahres 40. Nur für sie gibt es die Pauschale vom Land. Was umgekehrt heißt, dass der Erholungsort für 29 Personen in der finanziellen Pflicht steht, die Stadt mit Weitblick für 104 Menschen. Kleiner Trost für Rainer Kisker: „Bei Härtefällen übernimmt das Land den Betrag, der über 35 000 Euro hinausgeht.“

Und dann ist da noch die Integrationspauschale aus Düsseldorf. Rund 400 000 Euro erhält Lengerich aus diesem Topf. Für den Fachdienstleiter ein Lichtblick in diesem Zusammenhang: Das Land hat die Pauschale angehoben.