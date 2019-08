„Ich freue mich, dass wir die Veranstaltung nach der erfolgreichen Premiere 2017 in diesem Jahr wieder bei uns zu Gast haben“, wird Schmitz in einer Ankündigung zitiert. Darin verspricht er: „Die Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm rund um den guten Umgang mit dem Pferd.“

Renommierte Trainer kommen

Renommierte Trainer werden im Rahmen von Präsentationen und Vorführungen Einblicke in ihre Arbeit mit dem Pferd geben. Das Programm reicht von Horsemanship über das richtige Führen als Basistraining, Balance und Gymnastizierung unterm Sattel bis hin zur Altkalifornischen Reitweise. Dazu kommen Shows zum Reiten in der kalifornischen Hackamore, zum Roping oder zur Freiarbeit.

Die Zuschauer können sich Tipps und Tricks für das eigene Training abgucken und haben Gelegenheit, die Trainer kennenzulernen, mit ihnen über individuelle Probleme in der Pferdeausbildung zu sprechen oder sich zu Kursangeboten zu informieren, heißt es weiter in dem Pressetext.

Sandra Schneider zu Gast

Neben Florian Schmitz als Betreiber des Bog Oak Stable und Tom Büchel von Heartland Geldern als Veranstalter der Western Days präsentieren sich Erich Busch (Westernreitzentrum Lippe), Sandra Schneider (nur am Sonntag), bekannt aus der VOX-Sendung „Die Pferdeprofis“, Ernst Peter Frey (Spanish Californio), Alex Stocks (Trainerin Horsemanship und Sitzschulung), Christina Balschun & Kerstin Averwald (Erste Westernreiter Union), Andreas Winkelhahn (AW Bits & Spurs) und Anne Kampf (Nachwuchstrainerin).

Es wird teilweise parallel in der Halle, einem überdachtem Round Pen und einem großen Außenplatz mit den Pferden gearbeitet. Auf dem Programm steht auch ein Ranch-Trail-Turnier, für das noch Anmeldungen entgegengenommen werden. An beiden Tagen bietet Karen Gutschank (Ponyspuren) von 14 bis 16 Uhr einen Bewegungsparcours für Kinder an, und am Samstag gibt es ein Kuhfladen-Bingo. Schließlich warten auch in diesem Jahr wieder kleine Stände und Aussteller rund ums Pferd.