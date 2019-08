Nachdem es, wie berichtet, schon in den Tagen zuvor zeitweise mehr als eng auf dem Parkplatz hinter dem Feuerwehrhaus und den nah angrenzenden Abstellflächen zuging, hat das Ganze am Freitag noch einmal eine Steigerung erfahren. Da blieb für jene, die dort mit ihrem Fahrzeug unterwegs waren, in Höhe der Container nur noch eine einspurige Gasse. Der Grund: Die Schausteller hatten inzwischen derart viel Flächenbedarf, dass nun auch schon Lkw auf der Straße standen.

Seitens der Stadt hat sich Martin Pogrifke am Donnerstag ein Bild gemacht. Er sagt, an der Situation sei momentan nichts zu ändern. Es sei deshalb von allen Seiten eine gewisse Flexibilität gefordert. Warum der Andrang an Wohnwagen, Hängern und Zugmaschinen der Karussell- und Standbetreiber diesmal derart groß ist, kann sich der Fachdienstleiter Sicherheit und Ordnung auch nicht so recht erklären. Seine Vermutung ist, dass der ein oder andere noch recht kurzfristig entschieden hat, mit größerem Fahrzeugpark nach Lengerich zu kommen. Eine Einschätzung, die Marktmeister Lothar Wohnfurter bestätigt. Er spricht ganz offen von „Kraut und Rüben“ angesichts des Bildes, das sich hinter dem Feuerwehrhaus bietet, und räumt ein, dass auch er von den vielen Fahrzeugen überrascht worden sei.

Er erinnert aber auch daran, dass vor Jahren noch der komplette Parkplatz für die Schausteller freigehalten worden sei. „Von der Regelung sind wir abgerückt, als zunehmend weniger Fahrzeuge kamen.“ Jetzt schon zu entscheiden, in Zukunft wieder so zu verfahren wie damals, hält Wohnfurter wie auch Fachdienstleiter Pogrifke für übereilt. Sollte dann nämlich im kommenden Jahr ein Teil der Fläche ungenutzt bleiben, würde es Kritik geben an der „Aussperrung“ der Alltagsnutzer. Wohnfurter kündigt jedoch an, im Vorfeld bei den Schaustellern abfragen zu wollen, mit wie vielen Fahrzeugen sie kommen, um auf dieser Basis dann zu kalkulieren, wie groß der abgesperrte Bereich in etwa sein muss.