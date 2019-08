Tschaikowsky wird nicht fehlen

„Die Gempt-Halle ist seit vielen Jahren ein wichtiger Standort für unser Sommerfestival.“ Seine Einschätzung kann Dirk Klapsing , Intendant des seit 2009 existierenden klassischen Festivals „Musiklandschaft Westfalen“, auch begründen: Mit Justus Frantz und der Philharmonie der Nationen, dem WDR Funkhausorchester, der Neuen Philharmonie Westfalen und der MLW Festival Philharmonie seien bereits vier „Klasse-Orchester“ in der Stadt zu Gast gewesen und hätten mit ihren Programmen für „kulturelle Höhepunkte in der Region“ gesorgt. Der Anspruch der musikalischen Initiative sei es, sagt Klapsing gegenüber den WN, klassische Musik gerade dort zu veranstalten, wo sie ansonsten eher unterrepräsentiert ist.

Vom abendlichen Galakonzert, über das familienfreundliche Musikfest mit Konzerten für Kinder und Jugendliche, bis hin zur morgendlichen Matinee – ein musikalisches Erlebnis für alle Sinne bietet seit nunmehr zehn Jahren „Musiklandschaft Westfalen“ an ungewöhnlichen und ungewohnten Konzertstätten in ganz Westfalen. Die Vision, Westfalen mit seinen Schlössern, Burgen, Parks und Industriedenkmälern zum Klingen zu bringen, wird auch in diesem Sommer Wirklichkeit.

Damit sei das Festival die größte Open-Air-Veranstaltungsreihe mit klassischer Musik und großen Orchestern in der Region. Dabei soll „Musik auf höchstem Niveau mit den besten Künstlern an den schönsten Standorten“ präsentiert werden. „Klassik für Alle“ sei dabei nicht nur ein griffiger Slogan, sondern der Ausdruck dessen, was das Festival-Team mit der Programmgestaltung in über 200 Konzerten mit weit über 200 000 Zuschauern erreicht habe, so der Intendant weiter.

Am Samstag, 25. August, holt die „Musiklandschaft Westfalen“ die „Weißen Nächte“ in die Region: Die MLW Festival Philharmonie wird in der Gempt-Halle in Lengerich zahlreiche berühmte Werke namhafter russischer Komponisten interpretieren und für einen unvergesslichen Abend voll des romantischen Zaubers aus St. Petersburg sorgen, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Eröffnet wird das Galakonzert durch eines der bekanntesten Werke der russischen Orchesterliteratur, die Polonaise aus der Oper „Eugen Onegin“. Michail Glinka schrieb die Ouvertüre zur Oper „Ruslan und Ludmila“, die danach auf dem Programm steht.

Das Publikum darf sich auch auf die „Die Nacht auf dem kahlem Berge“ freuen. Es handelt sich dabei um eine sinfonische Dichtung über das Hexentreiben in der Johannisnacht und ist das einzige größere Orchesterwerk von Modest Mussorgski. Sie gilt als eines der bekanntesten Beispiele für russische Programmmusik des 19. Jahrhunderts.

Wenn man an russische Komponisten denkt, darf ein Name nicht fehlen: Peter Tschaikowsky . Aus seiner Feder stammt der „Blumenwalzer“. Das Orchester widmet sich außerdem Tschaikowskys „Violinkonzert D-Dur op. 35“, das zu den bekanntesten und meistgespielten Violinkonzerten überhaupt zählt und von dem ungarischen Solisten Jozef Lendvay interpretiert wird. Außerdem steht die Orchesterkomposition „Capriccio Italien“ auf dem Programm, in der Tschaikowsky seinerzeit italienische Volksmusik verarbeitet hat. Mit seiner „Vocalise“ setzt das Orchester schließlich den Schlusspunkt der „Russischen Nacht“.